شكرا لقرائتكم خبر عن حاجات بنعملها ومنعرفش إنها سبب فى هشاشة العظام.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحفاظ على صحة العظام من الأمور المهمة التى يتوجب الاهتمام بها تجنبا للإصابة بأى مرض يتسبب فى الإصابة بهشاشة العظام، وخلال هذا التقرير سنتعرف على بعض الأشياء التى نقوم بفعلها وتكون من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بهشاشة العظام، وذلك وفقا لموقع "healthline".

- الإكثار من الملح فى الطعام، نجد بعض الأشخاص لا يستطعون تناول الطعام دون طبق من المخلل بجواره، أو يضعون الكثير من الملح فى الطعام حتى يصبح مملح، فهذه العادات تتسبب فى قلة نسبة الكالسيوم فى الجسم، وهذا يتسبب فى زيادة فرص الإصابة بهشاشة العظام، لذا قلل من الأطعمة الغنية بالملح.

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- قديما قالوا ونصحونا بأن "الحركة بركة"، وهذا ما نصحت به العديد من الدراسات الطبية، حيث أكدت أن عدم الحركة وممارسة الرياضة من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بهشاشة العظام، لذا عليك ممارسة الرياضة.

- نقص فيتامين "د" الناتج عن عدم التعرض للشمس، من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بهشاشة العظام، لذا عليك التعرض لأشعة الشمس النافعة للحفاظ على صحة عظامك.

- الإكثار من المشروبات الغنية بالكافيين، كالقهوة والشاى والمشروبات الغازية تتسبب فى سحب الكالسيوم من الجسم، وهذا الأمر يتسبب فى زيادة نسبة وفرص الإصابة بهشاشة العظام.