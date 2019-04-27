شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب اكتئاب فصل الربيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد دخول فصل الربيع هل تشعر بالاكتئاب؟..هل تغير وتقلب الطقس من الأمور التي تشعرك بالتوتر والقلق وتزيد من إصابتك بالاكتئاب؟..عليك التعرف علي حقيقة إصابتك بالاكتئاب أثناء فصل الربيع، وذلك وفقا لموقع " psychologytoday".

أشار التقرير، إلي أن بعض الأشخاص يعانون من تغير شديد في الحالة النفسية خلال فصل الربيع، فهو يعد من فصول السنة التي تزيد من شعورك ومرورك بالاكتئاب، فالبرغم من أن فصل الربيع معروف باحتفال الربيع وتزهر الزهور، إلا أن البعض يعاني بالفعل من اضطرابات نفسية شديدة خلاله.

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وأكدت العديد من الدراسات الطبية الحديثة إلي أن فصل الربيع من الفصول التي يزداد خلالها الإصابة بالاكتئاب والرغبة الملحة بالانتحار، وهذا الأمر يرجع إلي تغير الكيمياء في المخ، أو نتيجة لكثرة التعرض لأشعة الشمس، كما أن التغير الذي يحدث في الطقس يتسبب في شعور البعض بالخوف والقلق.

كما أوضح التقريرأن زيادة إفراز هرمون الميلاتونين المسئول عن تفاعلات الكيميائية في المخ وحدوث خلل في هرمونات الجسم وأيضا الساعة البيولوجية، يتسبب في فقدان الرغبة في ممارسة النشاطات اليومية، وقلة الطاقة.