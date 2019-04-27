علاج الكبد الدهنى بطرق مختلفة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكبد الدهنى واحد من الأمراض الشائعة التى يتعرض لها الكثيرون خصوصا كبار السن، وقد يكون نتيجة الوزن الزائد والإكثار من تناول الاطعمة الدهنية أو نتيجة تناول الكحول واتباع نظام غذائى غير صحى. وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فإن هناك طرق مختلفة لعلاج الكبد الدهنى وهى طرق لعلاج الكبد الدهنى

كبد طرق لعلاج الكبد الدهنى فى الغالب يكون علاج الكبد الدهنى عن طريق اتباع بعض النصائح اليومية ومنها 1: إنقاص الوزن والتخلص والدهون المتراكمة والحد من تناول الأطعمة الدهنية والزيوت والمقليات. Advertisements 2: اتباع نظام غذائى صحى يحتوى على الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة. 3: الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية يوميا فهى تساعد على تعزيز صحة الجسم وإنقاص الوزن والتخلص من الدهون المتراكمة. 4: يجب على مرضى السكر الانتظام فى تناول العلاج فذلك يؤثر بشكل كبير على الكبد.

الكبد 5: خفض الكوليسترول حيث يساعد النظام الغذائى الصحى النباتى وممارسة الرياضة وتناول الأدوية في الحفاظ على الكوليسترول والدهون الثلاثية فى مستوياتها الصحية. 6: الابتعاد عن شرب الكحول والمسكنات إلا تحت إشراف الطبيب. قد يوصىي الطبيب بأن تتلقى تطعيمات ضد فيروس التهاب الكبد إيه وبى للمساعدة فى حمايتك من الفيروسات التى قد تتسبب فى إحداث المزيد من تلف الكبد. بالنسبة للأفراد الذين يعانون تليف الكبد بسبب التهاب الكبد الدهنى غير الناجم عن شرب الكحول، فقد تصبح زراعة الكبد خيارا لعلاجهم، وبشكل عام، فإن نتائج زراعة الكبد فى هذه الفئة جيدة جدًا.

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