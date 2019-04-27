شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض نقص الكالسيوم فى الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكالسيوم يعد من أهم العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، فدوره هو حمايته وتقوية العظام ووقايتها من الهشاشة ، كما أنه يحافظ علي صحة الأسنان، وفي حالة حدوث أي خلل به يتعرض الجسم لمشاكل عديدة، وتقل فرص نقل الإشارات العصبية بالجسم، وحسب ما ذكره موقع emedicinehealth فإن اعراض نقص الكالسيوم هى:

أعراض نقص الكالسيوم فى الجسم

-هشاشة العظام تعد من أول علامات الإصابة بنقص في نسبة الكالسيوم بالجسم.

-الإغماء.

-الإصابة بمشاكل في القلب.

-آلام شديدة في الصدر.

-الشعور بألم حول الفم وعند أصابع اليدين.

-تشنجات في العضلات.

- صعوبة في البلع سواء كانت سوائل أو طعام.

-حدوث تغير في الصوت.

- الإصابة بالعصبية المفرطة.

-صعوبة التركيز.

-الشعور بالإكتئاب والقلق والتوتر.

-هشاشة الأظافر وتصبح سهلة الكسر.

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-جفاف في الجلد.

-تسوس الأسنان.

لا بد من استشارة الطبيب في حالة الشعور بالأعراض السابق ذكرها، وذلك لاجراء الفحوصات التى تقيس نسبة الكالسيوم ووصف العلاج المناسب للحالة، وهناك بعض الأطعمة التى تحتوى على نسبة كبيرة من الكالسيوم وهى:

علاج نقص الكالسيوم

-منتجات الألبان كالحليب والزبادي والأجبان.

-البيض.

- الفاصوليا البيضاء.

- البروكولي.

- التين.

-التونة.

وفي بعض الأحيان يصبح علاج نقص الكالسيوم هو تناول بعض الأدوية والمكملات الغذائية التي يحتاجها الجسم، وغنية بالكالسيوم، ولتنظيم نسبته في الجسم والعظام.