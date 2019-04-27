رجيم الزبادي لخسارة الوزن بسرعة

يمنح الزبادي قوامًا مثاليًا أكثر رشاقة، وفي الوقت نفسه يساعد على هضم أفضل للطعام، ويحافظ على صحة العظام ، كما يساعد على التخلص من الوزن الزائد في وقت قياسي؛ فهل أنت من عشاق رجيم الزبادي السريع؟.. إليكِ رجيم الزبادي الذي يساعد على التخلص من كيلوجرام إلى 2 كيلو من قياس وزنك، لا تترددي في تجربته. الإفطار

كوب زبادي بالليمون + ثمرة فاكهة. بين الإفطار والغداء..

كوب زنجبيل بالقرفة.

الغداء

طبق سلاطة زبادي بالخيار + طبق سوتيه + شريحة لحم مسلوق.

أو

طبق سلاطة خضراء + شريحة دجاج مشوي + 3 ملاعق أرز.

أو

طبق شوربة كرنب + ربع فرخة مشوية + طبق سلاطة زبادي بالخيار. Advertisements بين الغداء والعشاء

كوب قرفة ببذر الكتان.

العشاء

طبق فيشار، أو كوب زبادي بالكمون.

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