شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب نزيف المعدة وأعراض الإصابة به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تتعرض المعدة لمشاكل عديدة والتهابات وقرح قد يكون ذلك نتيجة الاصابة ببعض الامراض او اتباع نظام غذائى سئ، وقد تتعرض أيضا لنزيف حاد ولا نعلم السبب الحقيقى وراء هذه المشكلة ويمكن أن يظهر ذلك فى صورة دم فى البراز أو قئ.

وحسب ما ذكره موقع emedicinehealth فإن اسباب نزيف المعدة هى التالى:



نزيف المعدة

أسباب نزيف المعدة

1: قد يكون سبب نزيف المعدة هو الإصابة ببعض الأورام الحميدة أو الخبيثة لذلك ينصح بالمتابعة فورا مع الطبيب.

2:الإصابة بقرحة المعدة، يسبب النزيف الحاد قد يكون ذلك نتيجة لزيادة أحماض المعدة أو نتيجة الإصابة بجرثومة المعدة.

3:الإصابة بمرض كرون.

4:ضعف جدار المعدة قد يسبب الالتهابات والنزيف.

5: دوالى المرىء.

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6:اتساع الأوعية الدموية.

7:الإفراط فى تناول المسكنات مما يؤدى إلى قرح.



معدة

وهناك بعض الأعراض التى تدل على حدوث نزيف فى المعدة وهى:

أعراض نزيف المعدة

1:ظهور دم فى القئ أو البراز.

2:دم خفى، لا يظهر فى الخارج ولكنه يظهر فى صورة انيميا شديدة.

3: ألم شديد فى المعدة بعد تناول الطعام.

4: حموضة شديدة فى المعدة.

ويكون علاج النزيف سواء عن طريق مثبطات افراز الحمض بالمعدة حتى تلتئم القرح والجروح ، أو عن طريق الحقن لوقف النزيف أو إجراء عملية جراحية لوقف النزيف.