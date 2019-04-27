شكرا لقرائتكم خبر عن اضرار فقر الدم أبرزها فقدان الشهية والوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فقر الدم بعد من الأمراض التي يصاب بها الكثيرون والتي تشير إلي وجود ضعف في جسم هذا الشخص الذي يعاني منه، وخلال هذه التقرير سنتعرف علي أضرار فقر الدم علي الإنسان أو الشخص المصاب به، وذلك وفقا لموقع "HEALTHLINE".



اضرار فقر الدم

أشار التقرير، إلي أن الأشخاص الذين يعانون من فقر الدم يتعرضون للعديد من المشاكل في صحتهم، وذلك ييرجع إلي نقص كمية الدم المتي يجب توفرها داخل الجسم، ويتطلب عليهم الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالحديد.

اضرار فقر الدم

-إن الأشخاص المصابون بفقر الدم يشعرون بشكل دائم ببعض المشاكل الصحية كعدم القدرة علي ممارسة الحياة بشكل طبيعي كالتعب والإرهاق، وعدم القدرة علي القيام بأي مجهود.

-فقر الدم يعد علامة واضحة علي أن هذا الشخص يعاني من نقص شديد في نسبة الحديد، وهذا الأمر يتسبب في حدوث مشاكل في اعضاء الجسم وخاصة القلب نتيجة لنقص أو الإصابة بفقر الدم.



أضرار فقر الدم

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-يتعرض الأشخاص المصابين بفقر الدم لعدم القدرة علي التركيز، وهذا الأمر يعدد من مضاعفات نقص هذا العنصر الهام في صحتك.

-وجه الشخص المصاب بفقر الدم شاحب ومائل للإصفرار، وهذا الأمر يعد من أبرز الأمور الضارة في حياة المريض.

-يشعر الشخص المصاب بفقر الدم بالصداع دائما نتيجة لنقص عنصر الحديد.

-يتسبب فقر الدم في حدوث الإغماء المتكرر وهذا الأمر يعد طبيعي جدا لأن الأشخاص الذين يعانون من فقر الدم يصبحون أكثر عرضة لهذا الأمر بالإضافة إلي شعورهم الدائم بالدوخة والدوار.

-يشعر الشخص المصاب بفقر الدم ببرودة فى اليدين والقدمين، بشكل دائم حتي في ارتفاع درجات حرارة الطقس، وهذا الأمر يكون نتيجة للضعف الذي يمرون به.

-يتعرض الأشخاص المصابين بفقر الدم بضعف في الشهية وهذا يتسبب في تعرضهم لنقص بالوزن بشكل ملحوظ .