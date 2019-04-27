شكرا لقرائتكم خبر عن عشان شم النسيم يعدى على خير.. أمراض أصحابها ممنوعون من الرنجة والفسيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بشم النسيم، ومن طقوس الاحتفال به يقوم المصريون بتناول الفسيخ والرنجة والملوحة، وخلال هذا التقرير سنتعرف على الأشخاص الممنوعون من تناول هذه الأطعمة الخاصة بالاحتفال، وذلك وفقا لمصادر طبية.

مما لا شك فيه أن تناول الرنجة والفسيخ والملوحة تعد من أساسيات الاحتفال بشم النسيم، ولكنها تشكل خطرا على صحة الكثير من الأشخاص، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة، فمرضى القلب لا ينصح بالإكثار من تناول هذه الأطعمة لأنها غنية بالأملاح التى تسبب احتباس الماء بالجسم، وهذا يعرضهم للإصابة ببعض المشاكل كتورم الجسم.

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تحتوى الرنجة والفسيخ والملوحة على نسبة عالية من الأملاح، وهذا الأمر يتسبب فى تعرض أصحاب الضغط المرتفع للخطر، وذلك نتيجة لترسب نسبة عالية من البوتاسيوم فى الدم، وهذا يتسبب فى ارتفاع نسبة ضغط الدم، ولذا يمكنهم تناول القليل من هذه الأطعمة دون الإسراف فيها.

الرنجة والفسيخ من الأطعمة التى تسبب اختزان الماء بالجسم، وذلك نتيجة لاحتوائها على نسبة عالية من الملح، وهذا الأمر يجعل أصحاب مرضى الكلى ممنوعين من تناولها تجنبا لحدوث أى مشاكل صحية بها.