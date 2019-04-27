شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب شيوع فصيلة الدم O والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتحكم مادة تسمى المستضدات فى تنوع فصائل الدم، وهي بروتينات أو مجموعات من السكر تسمى السكريات، تتواجد على سطح خلايا الدم الحمراء وتساعد في تحديد أنواع الدم.

وتقوم مستضدات A أو B (السكريات) بإنشاء مجموعات الدم الأربعة: A و B و AB و O، ويضيف وجود عامل Rh (البروتين) "موجب" ، في حين أن غيابه يضيف "سالب" إلى فصيلة الدم، ووفقًا للجمعية الدولية لنقل الدم " isbtweb " فإن هناك أكثر من 600 مستضد تشكل 200 مجموعة دم.



فصيلة الدم

لماذا يهم معرفة نوع فصيلة الدم؟

إذا كان نوع الدم لا يتطابق مع نوع دمك أو أنه غير متوافق ، فقد تصاب بمرض شديد، بسبب تفاعل جهاز المناعة مع المستضدات غير المتوافقة يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة ، بما في ذلك أمراض الكلى وانخفاض ضغط الدم والتخثر وحتى الموت.

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فصيلة الدم o

ما هى أكثر أنواع الدم شيوعا

حوالي 45 % من الأميركيين لديهم نوع O، منهم 38 % لديهم دم إيجابي O ، و 7 % فقط لديهم O سالب، ويعتمد ذلك على علم الوراثة و كيفية انتشار السكان في أنحاء مختلفة من العالم، وهناك أيضا القوقازيين فلديهم نسبة أكبر من فصيلة O الإيجابية ، والأمريكيين من أصل أفريقي لديهم معدل أعلى من أنواع O و B.

إذا كان لديك دم سلبي فدمك عالمي، فيمكن نقل دم يحمل فصيلة O - سالب للمرضى الذين يعانون من أي نوع من الدم، و يمكنك التبرع حتى 6 مرات في السنة، وبالطبع هناك حاجة بالفعل لضرورة معرفتك بنوعية دمك، ليس للتبرع فقط ،ولكن لأنها يمكن أن تدل على جوانب صحتك وما إذا كنت معرضًا لخطر بعض الحالات الطبية