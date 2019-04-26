شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف جسمك.. الجهاز العصبى اللاإرادى يتحكم فى الأعضاء الداخلية للجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتحكم الجهاز العصبى اللاإرادى (ANS) فى وظائف الأحشاء الداخلية، والأوعية الدموية فى جميع أنحاء الجسم، والمؤثرات فى الجلد والغدد.

ووفقا لتقرير موقع sciencedirect فإنه يتحكم أيضا فى جميع الأعضاء باستثناء العضلات المخططة التى يتم التحكم فيها طوعًا.

والغرض منه هو ضبط هذه الأجهزة بحيث تكون أنشطتها أكثر ملاءمة لوظائفها وتوازن نشاط الجسم كله، لتحقيق ذلك يوفر الجهاز العصبى اللاإرادى التحكم الحركى فى الأعضاء من خلال ثلاثة أقسام "الانقسامات المتعاطفة، غير المتجانسة، والمعوية".



مستقبلات الجهاز العصبى

يتلقى أوامره حول حالات الأعضاء الفردية والجسم كله، من خلال الخلايا العصبية الواعية الحشوية اللاإرادية، ويتم توجيهه من خلال نواة الجهاز العصبى المركزى التى تدمج المعلومات الحسية وتتأثر أيضا العاطفة.

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الجهاز العصبى

ما الجهاز العصبى اللاإرادى

هو عبارة عن شبكة من الأعصاب والعقد التى تتحكم فى الإجراءات الفسيولوجية اللاإرادية وتحافظ على التوازن الداخلى واستجابات الإجهاد، ويؤثر على التمثيل الغذائى والتنظيم الحرارى.

ينقسم الجهاز العصبى اللاإرادى إلى قسمين:

الجهاز العصبى الودى (SNS).

الجهاز العصبى السمبتاوى (PNS).