الرجال الأغنياء يعانون من مشاكل مع النساء أيضًا

لماذا يعاني الرجال الأغنياء من مشاكل مع النساء أيضاً؟ قد تجد هذا السؤال مُضحكاً، أو ربما غير منطقي وغير واقعي، ظناً أن امتلاكك لمبالغ كبيرة أو عقارات أو أملاك، أو كونك مسؤولاً كبيراً في شركة كُبرى أو مؤسسة عالمية، سوف يساعدك على الحصول على أي امرأة تريدها، ولكن مع الأسف هذا غير صحيح.

يعاني الرجال الأثرياء من الكثير من المشاكل مع النساء، في بعض الأحيان تضطر زوجاتهم وحبيباتهم إلى الانفصال عنهم، لأنهم يقضون كل وقتهم في العمل، ولا يستطيعون خلق توازن بين حياتهم العملية والشخصية، ما يخلق فجوة كبيرة بينهم.

وبالنظر إلى حجم انشغالاتهم، يُعرب الكثير من الرجال الأثرياء عن عزوفهم عن تأسيس عائلة كبيرة وإنجاب الأولاد، وهو الأمر الذي ترفضه المرأة، وتجده مُنفراً، لا سيما وأنه لا يوجد امرأة ليس لديها نزعة للزواج وإنجاب الأطفال وتأسيس عائلة.

هناك بعض الرجال الذين يكسبون حوالي مليون دولار في العام الواحد، ولكنهم يكونون غالباً برفقة أشخاص يملكون في حساباتهم المصرفية أكثر من 10 ملايين دولار، ما يجعلهم يبدون في مرتبة أقل، ما يبعد عنهم الكثير من النساء، خاصة هؤلاء اللاتي تتعاملن معهم على أنهم حسابات بنكية متحركة، وتردن البقاء معهم؛ بسبب ما يملكونه من مبالغ طائلة، ولأن لديك حسابا مصرفيا ضخما لا تكنّ لك مشاعر حقيقية، وأنها فقط تسعى إلى ملء خزانة ملابسها بقطع تحمل أسماء أشهر المصممين، وتريد ارتداء المجوهرات والأحذية الفخمة، ووضع أرقى أنواع العطور، والسفر من مكان إلى آخر بكل بساطة.

وقد يظن بعض الأثرياء أن بإمكانهم الحصول على أي شيء يريدونه لأنهم يملكون المال الوفير، لذلك يصبحون في منتهى الأنانية والوقاحة، وعلى مدار أعوام، كانت هناك الكثير من المقالات والدراسات التي وجدت أن النساء تنجذب للرجل الذي يضع مصلحة الآخرين أولاً، ويستمع إليهم ويساعدهم على الخروج من المشاكل ومواجهة التحديات، ويتعاطفون مع الآخرين ويعبرون عن مشاعرهم بصدق.

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ماذا تريد المرأة؟

المرأة لا تنجذب للرجل الوسيم أو الأنيق والثري فحسب، ولكن في حقيقة الأمر، فإن النساء يردن شيئاً واحداً وهو أن تشعرن بالأمان والحماية، وليس فقط من الناحية الجسدية ولكن العاطفية أيضاً، وهو ما يغفله الكثير من الرجال في بعض الأحيان. ولكن الشعور بالأمان والحماية يختلف من امرأة إلى أخرى.

تريد النساء أن تشعرن بأنهن قادرات على التعبير عن أنفسهن بحرية شديدة، التحدث بأريحية وأن تظهرن مشاعرهن الحقيقية، وفي بعض الأحيان ترى المرأة الحماية والأمان متمثلة في المال، وشراء المجوهرات وأغلى الثياب والأحذية. فيما ترى سيدات أخريات أن الرجال أصحاب المراكز القيادية المرموقة، هؤلاء الذين يتولون مهام ضخمة ويصلون إلى أعلى المناصب قادرون على حمايتهن.

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