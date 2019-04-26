شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ما تخس.. 5 طرق للقضاء على ترهل الجلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فقدان الوزن له فوائد صحية عديدة، ولكن فقدان الكثير من الوزن قد يسبب ترهل الجلد، وهو ما يجعل مظهر البشرة أو الجلد ليس جيداً، فى هذا التقرير نقدم 5 طرق تساعدك للتخلص من ترهل الجلد، بحسب ما ذكر موقع "Step to health".



ترهل الجلد بعد الدايت

ويصبح الجلد رخواً ومترهلاً عندما يتم تمديد الأنسجة التي تدعم الجلد بسبب فقدان الوزن السريع، أيضا ، مع انخفاض إنتاج الجسم للكولاجين مع التقدم فى السن.

شرب الماء

الترطيب هو عامل مهم للبشرة، حيث أن شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا يمكن أن يساعد في شد بشرتك ويجعلها أكثر إشراقًا ومرونة.

Advertisements



ترهل الجلد

تحسين النظام الغذائي الخاص بك

يساعد اتباع نظام غذائي صحى على إنتاج الكولاجين في الجسم، يمكنك التركيز على تناول الخضروات التى تحتوى على نسبة عالية من البروتين والفواكه الغنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، مثل الفراولة والبنجر.

تمارين تقوية العضلات

القيام بتمارين بناء كتلة العضلات مفيد لمنع ترهل الجلد ويساعد على شد البشرة.

استخدام كريم التقشير

ضع كريم التقشير على المنطقة التي يكون الجلد مترهلاً، فهذا يساعد فى مرونة الجلد وتحسين الدورة الدموية، كما يمكن أيضاً استخدام جل الصبار أو الألوفيرا على الجلد المترهل، حيث أنه يعزز انتاج الكولاجين.

تجنب التعرض المفرط لأشعة الشمس

إن التعرض المفرط لأشعة الشمس أو الأشعة فوق البنفسجية يمكن أن يسبب مشاكل صحية خطيرة ويسبب انهيار الجلد وترهله، لذا تجنب التعرض المفرط لأشعة الشمس وضع واقى من الشمس يوميًا.