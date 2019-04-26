فتاة أمريكية مسلمة تلتقط صورة مع معادين للإسلام

أكدت فتاة مسلمة انتشرت صورتها مع محتجين معادين للإسلام على الإنترنت، أنها أرادت أن "تكافح كراهيتهم بالحب والابتسامة".

ووصفت شيماء إسماعيل، في تصريح إعلامي تفاعل مواقع التواصل الاجتماعي مع وقفتها بأنها كانت "رائعة"، مشيرة إلى أنها "تلقت مساندة واسعة".

وحظيت صورة الفتاة، البالغة من العمر 24 عاما، بحجابها وهي ترفع إشارة السلام أمام المحتجين إعجاب 200 ألف شخص.

والتقطت الصورة في واشنطن خلال انعقاد مؤتمر إسلامي لمدة ثلاثة أيام.

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وتقيم شيماء في الساحل الشرقي الأمريكي، وتعمل مع الأطفال المصابين بالتوحد. وكانت من بين المشاركين في المؤتمر السنوي 44 للجمعية الإسلامية الأمريكية والنادي الإسلامي لأمريكا الشمالية، بحضور 24 ألف شخص.

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