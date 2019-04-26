س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تسوس الأسنان عند الأطفال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسوس الأسنان من المشاكل الشائعة التى يتعرض لها الكثيرون وخصوصا الأطفال نظرا للإفراط فى تناول الحلوى أو إهمال نظافة الأسنان، وضمن سلسلة موضوعات "س و ج" يقدم ”الخليج 365” كل ما تريد معرفته عن تسوس الأسنان عند الأطفال وفقا لما ذكره موقع myhealth. س: ما أسباب تسوس الأسنان عند الأطفال؟ س: ما أسباب تسوس الأسنان عند الأطفال؟ ج: 1: قد يكون تسوس الأسنان نتيجة العوامل الوراثية أو الإصابة ببعض الفيروسات والبكتيريا. 2: الإكثار من تناول الحلوى والأطعمة المسكرة يزيد من خطر الاصابة بتسوس الأسنان. 3: الإكثار من تناول الأطعمة التى تسبب انتشار الأحماض التى تسبب تسوس الأسنان ومنها البطاطس المحمرة. 4: سوء التغذية وعدم الاهتمام بتناول الاطعمة التى تحتوى على نسبة كبيرة من الكالسيوم والحديد ما يسبب ضعف الأسنان وتسوسها. 5: عدم الاهتمام بنظافة الأسنان وغسلها يوميا. Advertisements س: ما أعراض تسوس الأسنان عند الاطفال؟ س: ما أعراض تسوس الأسنان عند الاطفال؟ ج: 1: ظهور بعض البقع الداكنة على الأسنان المسوسة. 2: سقوط أجزاء من الأسنان المسوسة. 3: الشعور بألم شديد فى الأسنان المصابة. 4: قد يحدث نزيف فبعض الأحيان نزيف اللثة. س: ما علاج تسوس الأسنان؟ س: ما علاج تسوس الأسنان؟ ج: قد يحتاج الطفل لتركيب حشوات الأسنان التى تساهم فى علاج التسوس مع اتباع بعض النصائح للعلاج، ومنها الاهتمام بغسل الأسنان يوميا والحد من تناول الحلويات والسكريات والاهتمام بالتغذية السليمة.

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