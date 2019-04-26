شكرا لقرائتكم خبر عن دلع جسمك بسلطة البيض الشهية فى شم النسيم.. هتقوى عضمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البيض من أهم المأكولات على الإطلاق حيث إنه يحتوى على العديد من العناصر الغذائية المهمة لجسمك، كالكالسيوم وبعض الفيتامنات المهمة، لكن ومن خلال دلع جسمك نقدم أهم الفوائد الصحية لتناول سلطة البيض أثناء الاحتفال بشم النسيم، وذلك وفقا لموقع "webmed".

وأشار التقرير إلى أن تناولك لسلطة البيض الشهية يساهم فى بناء الجسم بشكل صحى، فأثناء الاحتفال بأعياد الربيع أو شم النسيم، يمكنك تلوين البيض بأللوان طبيعية كماء البصل والكركم، وبعد فرح الأطفال بذلك يمكنك تقشيره وإعداد أشهى سلطة للبيض تمد الجسم بجميع العناصر الغذائية التى يحتاجها.





فوائد سلطة البيض

ومن أهم فوائد سلطة البيض:

- تمد الجسم بجميع العناصر الغذائية التى يحتاجها من فيتامينات وعناصر كالحديد والكالسيوم والبوتاسيوم وفيتامين سى و أ.

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- تقوية صحة العظام نتيجة لجميع العناصر المتواجد فى هذا الطبق.

- تقوية الجهاز المناعى بالجسم والحد من الإصابة بالأمراض المناعية المختلفة.





- الحصول على بشرة نضرة وساطعة نتيجة لاحتواء سلطة البيض على فيتامين سى الذى يعمل على إعادة إنتاج الكولاجين.

- الحفاظ على صحة مفاصل الجسم من التعرض للضعف.

- تقوية أعصاب الجسم بشكل جيد.