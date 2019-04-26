"الصحة العالمية" تشن حملة على مشاهدة الأطفال "السلبية" للشاشات

يجب عدم ترك الأطفال الصغار أمام التلفزيون وغيره من الشاشات كما يحلو لهم، وفقا لإرشادات جديدة من منظمة الصحة العالمية.

وأكدت المنظمة، أن مشاهدة أو استخدام الشاشات، بما في ذلك ألعاب الكمبيوتر، بهدف التسلية فقط أو الإلهاء يجب ألا يحدث قبل أن يبلغ الطفل عامين.

والحد الأقصى لمن تتراوح أعمارهم بين سنتين وأربع سنوات هو ساعة واحدة يوميا، والأقل من ذلك أفضل.

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وتركز نصيحة منظمة الصحة العالمية الجديدة على المشاهدة السلبية - أي ترك الطفل أمام جهاز تلفزيون أو شاشة كمبيوتر، أو منحه جهاز كمبيوتر لوحي أو هاتفا محمولا لمجرد التسلية أو الإلهاء.

وتهدف النصيحة إلى معالجة مشكلة قلة نشاط الأطفال، وهو عامل خطر رئيسي لحالات الوفاة على مستوى العالم، والأمراض المرتبطة بالسمنة.

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