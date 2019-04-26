صينية تقتل زوجها طعنا بسكين بسبب أفخاذ دجاج

قتلت إمرأة صينية زوجها طعنا بسكين بعد نزاع عائلي قد يبدو سببه بسيطا بالنسبة للكثيرين.

وأفادت وسائل إعلام صينية بأن شجارا حادا بين الزوجين نشب بعد أن نسي زوج المرأة شراء أفخاذ دجاج للعشاء.

صينية تقتل زوجها بسبب أفخاذ دجاج

وذكر أقارب الضحية أن العلاقات بين الزوجين، اللذين كان لديهما ابن وابنة، أصبحت متوترة بعد زواجهما، وكثيرا ما كانت المرأة تظهر عصبية وتنهال أحيانا بالضرب على زوجها.

وأشارت الصحافة الصينية إلى أن الحادث وقع يوم 13 أبريل الجاري في مقاطعة أنهوي شرقي الصين.

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