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الصحة العالمية تدعو لبذل المزيد من الجهود لمواجهة المرض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت شعار "القضاء على الملاريا واجبى" تزامنا مع اليوم العالمى للملاريا أكد المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط أهمية تضافر الجهود لمواجهة مرض الملاريا. 

وقال، فى تغريدة له، على صفحة المنظمة بموقع "تويتر" انسجاماً مع الرؤية الإقليمية 2023 بعنوان الصحة للجميع وبالجميع، وهدفنا المتمثل فى تحقيق التغطية الصحية الشاملة، نحتاج إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة جهودنا المعنية بالاستجابة لمرض الملاريا إلى مسارها الصحيح.                               

كما صرحت منظمة الصحة العالمية أن لابد من اتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة الاستجابة العالمية اللازمة لمكافحة الملاريا إلى مسارها الصحيح، وعلى أكثر البلدان تضرراً من الملاريا أن تمسك بزمام القيادة فى مجابهة التحدى، ويشهد اليوم العالمى للملاريا 2019 انضمام منظمة الصحة العالمية إلى شراكة دحر الملاريا ومفوضية الاتحاد الأفريقى وسائر المنظمات الشريكة فى الترويج لحملة "القضاء على الملاريا واجبى"، وهى حملة شعبية تستهدف إبقاء الملاريا على رأس جدول أعمال السياسيين، وتعبئة موارد إضافية، وتمكين المجتمعات المحلية من أجل الإمساك بزمام القيادة فى الوقاية من الملاريا ورعاية المصابين بها.

وتعتبر الملاريا من الأمراض الطفيلية التى تنتقل للدم من خلال الاصابة بلدغات بعض الحشرات، ما تسبب حمى وقشعريرة وضيق شديد فى التنفس ونزيف مستمر، ولا بد من علاجها على الفور نظرا لاضرارها الخطيرة.

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