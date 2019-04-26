شكرا لقرائتكم خبر عن «فيس بوك» يكشف عن البيانات المتعلقة بالجهود الخيرية لشهر رمضان الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تكشف إدارة فيس بوك، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن أحدث البيانات والرؤى حول شهر رمضان المبارك في المنطقة، الأسبوع المقبل.

ويعلن المدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في فيس بوك، رامز طنوس شحادة، عن مجموعة النتائج الرئيسية التي أسفر عنها «SHARED by Facebook» أول مركز متخصص لشهر رمضان المبارك، من خلال البيانات المحلية والقصص الملهمة حول الجهود المجتمعية والخيرية للتسويق في رمضان.

وتعتبر منصة «فيس بوك» إحدى المنصات التي تستخدم للتواصل الاجتماعي، ومنها الأعمال الخيرية التي تنتشر في شهر رمضان المبارك. وشغل شحادة منصبه الجديد في شهر نوفمبر الماضي، من أجل إحداث تحول رقمي لتوفير خدمات أسرع وأكثر أمناً وتجارب مصممة خصيصاً للمجتمعات الإفريقية والشرق أوسطية.