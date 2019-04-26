"اليونسيف" تؤكّد أنّ ملايين الأطفال مُهدّدون بالإصابة بمرض الحصبة

حذّرت منظمة "يونسيف"، بأن ما يقرب من 170 مليون طفل في العالم دون سن العاشرة، ونصف مليون في طفل المملكة المتحدة و 2.5 مليون في الولايات المتحدة، لا يتمتعون بالحماية من مرض الحصبة في حالة تفشي المرض.

وفقا للإحصاءات، هناك أكثر من 21 مليون طفل لا يتم تطعيمهم سنويا ضد المرض المعدي، حيث فات حوالي 169 مليون طفل الجرعيتن الموصي بهم، بين عامي 2010 و 2017 بحسب ارقام هيئة الأمم المتحدة.

ومن جانبها أكدت هنريتا فور، المديرة التنفيذية لليونيسيف "لقد تم وضع الأساس لتفشي مرض الحصبة عالميا قبل سنوات، ومع ذلك سوف يجد فيروس الحصبة دائمًا أطفالًا غير مُلقحين، إذا كنا جادين في تجنب انتشار هذا المرض الخطير ولكن الذي يمكن الوقاية منه، نحتاج إلى تطعيم كل طفل، في البلدان الغنية والفقيرة على حد سواء. "

وبدوره، حذّر سيمون ستيفنز، الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات الصحية الوطنية إنجلترا، من أن الموقف خطير مشيرا إلى تحصين البالغين والاطفال ضد الأمراض القاتلة ضروري للبقاء في صحة جيدة، مؤكدًا أن رفض تلقي اللقاح يمثل خطورة شديدة ومتنامية في مجال الصحة العامة.

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ودعا ستيفنز منصات التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"تويتر" لاتخاذ إجراءات ضد نشر الدعاية المضادة للقاح ونظريات المؤامرة. وقال "مع تضاعف عدد حالات الإصابة بالحصبة بمعدل أربع مرات تقريباً في إنجلترا خلال عام واحد فقط، فمن غير المسؤول أن ينشر أي شخص قصصًا مرعبة عن اللقاحات، ويجب على منصات التواصل الاجتماعي أن تتبع نهجًا بعدم السماح بنشر هذا المحتوى الخطير".

ويذكر أن حالات الإصابة بفيرس الحصبة قد ارتفعت بنسبة 300 في المائة في أول ثلاثة أشهر من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لما ذكرته اليونيسف، حيث بلغ عدد التقارير التى تؤكد هذا الرقم ، 110 ألف، وتوفي نفس العدد بسبب المرض في عام 2017، حيث وصلت حالات الإصابة بالحصبة إلى أعلى مستوياتها في أوروبا منذ 20 عامًا مما تسببت في إعلان حالة الطوارئ في مدينة نيويورك.

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ويموت ما بين شخص وثلاثة أشخاص من بين كل 1000 مصاب بالحصبة، كما من الممكن أن يصاب الناجين بمضاعفات خطيرة كالعمى والتهاب الدماغ (وهي العدوى التي تسبب تورم المخ) والالتهاب الرئوي. و تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول المرتفعة الدخل التى لم يتلقى فيها معظم الأطفال الجرعة الأولى من اللقاح فيها بين عامي 2010 و 2017، بأكثر من 2.5 مليون. وتليها فرنسا والمملكة المتحدة، مع أكثر من 600 و 500 آلالاف من الأطفال الذين لم يتم تلقيحهم، على التوالي، خلال نفس الفترة.

أما في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، كان الوضع حرجا للغاية، بحسب إحصاءات اليونيسف، وعلى سبيل المثال في عام 2017، كان لدى نيجيريا أكبر عدد من الأطفال دون سن عام واحد ممن فاتتهم الجرعة الأولى، بما يقرب من 4 ملايين. وتلتها الهند بمعدل 2.9 مليون وباكستان وإندونيسيا بمعدل 1.2 مليون لكل منهما أما إثيوبيا كان معدل الاطفال اللذين لم يتلقوا التحصين اللازم فيها 1.1 مليون، بالاضافة إلى ذلك لم تقدم العديد من البلدان الجرعة الثانية، والتي تعطى بعد سن الرابعة، كما لا تمتلك عشرون بلداً في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى جدول التطعيم الخاص بهم، مما يعني أن 17 مليون رضيع معرضون لخطر أكبر.

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