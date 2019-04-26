شكرا لقرائتكم خبر عن يعنى إيه تليف كيسى وإيه علامات إصابة طفلك بيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التليف الكيسى واحد من الأمراض الوراثية التى يصاب بها الأطفال وهو عبارة عن اضطراب يسبب ضررا كبيرا فى الرئتين والجهاز الهضمى، كما أنه يؤثر على الخلايا التى تنتج المخاط والعرق والعصارات الهاضمة.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فإن علامات الإصابة بالتليف الكيسى تختلف من شخص لآخر حسب شدة المرض، لكن فى الغالب تظهر على مرضى التليف الكيسى مستويات أعلى من الملح ويظهر فى صورة العرق، ومن علامات الإصابة بالتليف الكيسى..



التليف الكيسى

1: يعانى الطفل من اضطراب فى النمو وزيادة شديدة فى الوزن.

2: مشاكل فى التنفس مع سعال متكرر، وصفير فى الرئتين.

3: اضطرابات فى الجهاز الهضمى وإسهال أو إمساك مستمر.



ضيق التنفس

4: الإصابة بالعدوى المتكررة.

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5: ضيق فى التنفس.

6: التهاب ممرات الأنف.

7: انسداد بالأمعاء وخصوصا عند الأطفال حديثى الولادة.

إذا لم يتم علاج التليف الكيسى فذلك يؤثرعلى الجهاز التنفسى والهضمى، فقد يسبب سعال مصحوب بدم والإصابة بمرض السكر وانسداد القناة الصفراوية، كما انه قد يؤثر على الجهاز التناسلى ويسبب مشاكل فى الخصوبة.

لذلك ينصح دائما بإجراء الفحوصات قبل الإنجاب حال إصابة أحد الأبوين بالمرض، لأخذ الاحتياطات اللازمة عند ولادة الطفل مع المتابعة الدورية مع الطبيب لمنع حدوث أى مضاعفات وخطورة على الطفل.