شكرا لقرائتكم خبر عن جلوس كبار السن لساعات طويلة يوميا يعرضهم للكسور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف باحثون أن الجلوس لفترات طويلة يؤدى إلى ضعف العظام فى وقت لاحق من العمر، خاصة للرجال، ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اكتشف الخبراء أن الرجال يقضون وقتًا أطول فى المتوسط فى الجلوس أكثر من النساء وبالتالى فإن لديهم عظام أضعف، خاصة أسفل الظهر.

لكن النتائج الجديدة التى أجراها أكاديميون من جامعات دورهام ونيوكاسل تظهر أنه حتى مجرد ممارسة 10 آلاف خطوة فى اليوم يمكن أن تساعد فى الحفاظ على قوة العظام.

وأظهرت الدراسة أن الأشخاص فى الستينيات الذين قضوا وقتًا طويلاً فى الجلوس كانوا يعانون من عظام أضعف مما يعرضهم لخطر الكسور.

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ومن المعروف أن تمارين رفع الأثقال وتقوية العضلات مهمة لبناء قوة العظام ومنع هشاشة العظام.

وكانت الدراسة التى نشرت فى مجلة الصحة العامة، هى الأولى التى تُظهر أن نمط الحياة المستقر لدى الرجال يرتبط بضعف العظام وهشاشة العظام.

ويحدث أكثر من نصف مليون حالة كسور، من السقوط فى ارتفاع ثابت أو أقل - كل عام فى المملكة المتحدة، ويقدر أنه بحلول عام 2025، سيكون هذا العدد قد ارتفع بنسبة 27%.

وقالت الدكتورة كارين هند، من قسم علوم الرياضة والتمارين الرياضية فى جامعة دورهام: "نحن نعلم أن الوقت المستقر المفرط يمكن أن يقلل من التمثيل الغذائى لشخص ما الذى يمكن أن يؤدى إلى زيادة الوزن ومرض السكرى من النوع الثانى.