للحامل.. كيف تنظِّمِينَ وقتَك في رمضان؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 26 أبريل 2019 01:35 مساءً - الراحة من الأمور المهمة التي يجب أن تحرص عليها المرأة الحامل في شهر رمضان المبارك ؛ فالجهد الذي تبذله خلال ساعات الصيام الطويلة سواء في العمل خارج المنزل أو في إعداد وجبات الطعام ، سيجعل جسدها يلجأ لمخزون الطاقة المخزنة ؛ حتى لا يشعر الطفل بأي نقص في الغذاء الممتدّ له والمسئول عن نموه وبقائه بصحة وحالة جيدة.

لذا يعتبر تنظيم الوقت مهم لكل امرأة، خصوصًا الحامل؛ لأن تراكُم الأعمال والمهمات عليها سينعكس بصورة سلبية على صحتها ، وشعورها الدائم بالتعب والارهاق .

تحدثت الأخصائية الاجتماعية نورة الشهري عن ذلك، وأوضحت أهمية تنظيم الوقت للمرأة الحامل في رمضان.

• النوم بقدرٍ كافي

من الأمور المهمة التي يجب أن تحرص عليها كل امرأة حامل النوم بقدر كافٍ خلال ساعات الليل الطويلة؛ لأن نوم الليل هو الأكثر أهميةً وفائدةً وراحة للجسد من نوم النهار.

• عدم الإرهاق في العمل

إن كنتِ صاحبة عمل خارج المنزل، أو لديكِ في المنزل أعمالٌ عديدة، حاولي ألاَّ تُرهقي نفسك فيها؛ بل استبدلي الأعمال المتراكمة بمساعدة منزلية، أو أي شخص يمكنه مساعدتك في تلك الأعمال.

• تقسيم المهام

فكرة تقسيم المهمات تساعدك على تنظيم وقتك، خصوصًا حال كونك امرأة حاملاً، فأنت مُعَرَّضَةٌ للتَّعَبِ أضعاف غيرك، وبالتالي ففكرة تقسيم المهمات تنظِّم الوقت عليكِ، وتختصر الجهدَ المتراكم أيضًا.

• تجنب السهر

ترتيب الأولويات والتخطيط لوجبات الطعام طيلةَ الشهر يوفِّر عليك وقتًا وجهد كبير.كما أن الاستيقاظ مبكرًا يساعدك في إنجاز المهام، والسهر بقدر ما هو مُرْهِق للصحة -خصوصًا في فترة الحمل- فهو أيضًا مَضْيَعَةٌ للوقت ومشتِّت للمهام، بالإضافة إلى كون السهر سيلغي جميع الأولويات والخطط التي تعتقدين أن بمقدورك إنجازها.

• ممارسة التمارين

من الأمور المهمة التي لا بُدَّ أن تركِّزي عليها طيلة فترة الحمل التمارينُ الخاصة بالمرأة الحامل؛ فتلك التمارين تعمل على تقوية العضلات لديك، ولا تُشعرك بالتعب والإرهاق أثناء الولادة.

• الاهتمام بالنفس

المرأة الحامل ليس شرطًا أن تكون غير مهتمة بذاتها ومهملة في أناقتها ، بل يجب عليكِ تنظيمُ وقتِك من أجل أن تهتمي بنفسك وتعتني بأظافرك وبشرتك؛ لأنها جميعها بحاجة للتغذية والحيوية.