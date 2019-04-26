شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح مهمة من أجل تغذية سليمة لمرضى الانسداد الرئوي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قالت المؤسسة الألمانية للرئة إن التغذية السليمة تلعب دوراً مهماً في الحد من المتاعب لدى مرضى الانسداد الرئوي المزمن (COPD).

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وأوضحت المؤسسة أنه ينبغي على المرضى الابتعاد عن الأغذية المحتوية على مادة “البيورين” مثل اللحوم والنقانق والأسماك والمأكولات البحرية القشرية، حيث تتحول مادة البيورين في الجسم إلى حمض اليوريك، الذي يتسبب في تفاقم متاعب الانسداد الرئوي من ناحية ويحد من القدرة على بذل المجهود البدني من ناحية أخرى.

وتتمثل الأغذية، التي تحتوي على القليل من مادة البيورين، في البيض ومنتجات الألبان ومعظم أنواع الفواكه والخضروات باستثناء الهليون.

جدير بالذكر أن الانسداد الرئوي المزمن (COPD) هو مرض يحدث بسبب انسداد الشعب الهوائية وقلة تدفق الهواء بشكل مزمن وقصور في وظائف الرئة، ويعد التدخين السبب الرئيسي للإصابة به، إلى جانب تلوث الهواء.