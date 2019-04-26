دعوة لعدم ارتداء النقاب في سريلانكا بعد تفجيرات عيد الفصح

دعت "جمعية علماء سريلانكا"، النساء المسلمات في البلاد إلى عدم ارتداء النقاب على خلفية الهجمات الإرهابية التي استهدفت كنائس وفنادق في البلاد الأحد الماضي.

وجاء في بيان للجمعية "ندعو الجميع للتعاون مع الأجهزة الأمنية، وخاصة ندعو أخواتنا للأخذ بعين الاعتبار الوضع الطارئ والخطير في البلاد والصعوبات التي يواجهها موظفو الهيئات الأمنية في الحالات التي يصعب فيها تحديد هوية الشخص"، وأضافت الجمعية أنها تنصح المسلمات "بعدم عرقلة جهود القوات الأمنية الرامية إلى الحفاظ على الأمن القومي" وعدم ارتداء النقاب.

اقرا ايضاً:

إساءات مباشرة تجاه النساء المسلمات بعد تصريحات جونسون ضد النقاب

Advertisements

يذكر أن سلسلة من التفجيرات استهدفت عدة كنائس مسيحية وفنادق فاخرة بالعاصمة السريلانكية كولومبو يوم الأحد 21 أبريل/نيسان الجاري، في عيد الفصح لدى الكاثوليك. وأسفرت الهجمات عن مقتل أكثر من 300 شخص، بينهم عشرات الأجانب، وإصابة أكثر من 500 آخرين بجروح، وأعلن تنظيم "داعش" المتطرف مسؤوليته عن التفجيرات.

قد يهمك ايضاً:

الفهم العميق لملابس النساء المسلمات يُساعد في التصدي للصورة النمطية الشائعة عن الدين

تخريب لوحة جدارية لفنانين تكشف عن شكل النساء المسلمات في أستراليا