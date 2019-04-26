شكرا لقرائتكم خبر عن استخدام السيدات للمضادات الحيوية لهذه المدة يجعلهن أكثر عرضة لأمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشير الأبحاث إلى أن النساء اللاتى يستخدمن المضادات الحيوية لأكثر من شهرين فى كل مرة يتعرضن لخطر متزايد من الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "HealthDayNews"، يعتقد الخبراء أن الاستخدام طويل الأمد للعقاقير يزيل البكتيريا السليمة فى الأمعاء يخلق عدم توازن ويزيد من الالتهاب ويضيق الأوعية الدموية وينتهى به الأمر إلى إتلاف القلب.

ويعتقد الباحثون أن هذا يخلق تأثيرًا تراكميًا، لذا كلما كانت المرأة تستخدم المضادات الحيوية بشكل متكرر أثناء حياتها، زاد الخطر المحتمل فى النهاية.

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ووجد الباحثون الذين تتبعوا 36500 امرأة فى الولايات المتحدة أن الأشخاص الذين تجاوزوا الستين من العمر، والذين استخدموا المضادات الحيوية لأكثر من شهرين كانوا أكثر عرضة بنسبة 32% للإصابة بأمراض القلب فى الأعوام الثمانية المقبلة مقارنة بأولئك الذين لا يتناولون هذه الأدوية.

وبالنسبة لأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و59 سنة، كان هناك خطر متزايد بنسبة 28%، وبالنسبة للنساء الأصغر سنا الذين تقل أعمارهم عن 40، لم يكن هناك أى تأثير ملحوظ.

وقال الباحث الدكتور يوريكو هيانزا، من جامعة تولين فى نيو أورليانز، "من خلال التحقيق فى مدة استخدام المضادات الحيوية فى مراحل مختلفة من البلوغ، وجدنا علاقة بين الاستخدام طويل الأجل فى منتصف العمر والحياة اللاحقة وزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب خلال السنوات الثمانية التالية".

وأضاف الباحثون أن التأثير التراكمى قد يكون السبب فى وجود صلة أقوى فى سن أكبر بين استخدام المضادات الحيوية وأمراض القلب والأوعية الدموية.