الأمير هاري وكيت ميدلتون يشاركان في إحياء ذكرى "أنزاك"

وصلت الأميرة كاثرين، دوقة كامبريدج، والأمير هاري دوق ساسكس، لحضور حفل إحياء ذكرى يوم "أنزاك"، في دير "وستمنستر"، في لندن.
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ويوم أنزاك هو ذكرى أول عمل عسكري كبير خاضته القوات الأسترالية والنيوزيلندية خلال الحرب العالمية الأولى، حيث وصل فيلق الجيش الأسترالي والنيوزيلندي (ANZAC) إلى جاليبولي في تركيا خلال الحرب العالمية الأولى.
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