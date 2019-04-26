سيدة تحصل على شفاه مثل النقانق بعد حقنة "فيلر" منزلية

كشفت امرأة بريطانية أنها أصيبت بمضاعفات صحية خطيرة، بعدما أخذت حقنة من "الفيلر" لأجل تكبير الشفاه، واضطرت إلى المكوث في المستشفى حتى تخضع للعلاج.

وبحسب ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن كريستينا بورتون، 29 عامًا، التي استعانت بخبيرة تجميل لنفخ الشفاه داخل البيت، عانت أعراضًا خطيرة فانتفخت شفتاها وصارتا تبدوان مثل قطعتي نقانق، وذكرت أن التقنية التي استخدمتها المرأة، وهي ربة بيت وأم لطفلين، لا يتجاوز سعرها 75 جنيها إسترلينيا، وبعد الحقن غير الآمن، أحست انغلاقًا في الحلق.

وأوضح أطباء أشرفوا على المرأة في مستشفى بمدينة مانشستر أن المريضة كانت في حاجة إلى مواد الأدرينالين والأوكسجين والستيروييد لأجل التخلص من التفاعلات المؤلمة في الشفتين، فيما قالت الضحية إنها أحسّت بأن شيئا ما ليس على ما يرام، منذ اللحظات الأولى، إذ ما إن قامت خبيرة التجميل بوضع أحد المساحيق، حتى أحست بخدر كبير، وفي غضون لحظات، انتفخت الشفتان بصورة مخيفة وصارتا تسببان ألما لا يطاق، مما استدعى الاتصال بسيارة الإسعاف، مضيفة "لقد أخذتا تنتفخان حتى أني ظننت أنهما ستنفجران".

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ومرت المرأة بهذه التجربة في العام الماضي، وقالت إنها قررت أن تخرج عن صمتها وتتحدث عما حصل حتى يعرف الناس المضاعفات التي قد تحصل عند الخضوع للإجراء التجميلي "البسيط".

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