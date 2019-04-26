العثور على مواد كيميائية سامّة تصنعها الفطريات في الفضاء

عُثِر في الفضاء على المواد الكيميائية السامة التي تصنعها الفطريات، في أمر غريب جدا من نوعه، وتشكل تهديدا خطيرا على صحة للإنسان على الأرض، لكن العلماء لا يعرفون مدى خطورة وجودها في المدار.

ووفقا إلى ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإنه يتم إنتاج السموم الفطرية من قبل العديد من الفطريات من مصادر مختلفة، بما في ذلك البذور والأرز وتتسبب في مجموعة من القضايا الصحية، فيمكن أن تؤدي إلى أعراض فقدان الذاكرة والقيء والغثيان، في حين أن الآثار طويلة الأجل تشمل نقص المناعة وحتى السرطان.

وعثر على بعض الفطريات القادرة على إنتاج المواد الكيميائية السامة في محطة الفضاء الدولية، لكن لا تزال مخاطر السموم الفطرية خلال رحلة الفضاء الطويلة المدى لغزًا، على الرغم من التحقيقات المكثفة في المخاطر التي تشكلها بعض الميكروبات الأخرى على رواد الفضاء مثل المكورات العنقودية الذهبية.

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وتغطي الكائنات الدقيقة التي تشكل خطرا على صحة الإنسان جميع الأسطح على كوكبنا تقريبًا، وتم نقلها إلى الفضاء عبر البشر على متن العديد من الصواريخ.

ووجدت دراسة نشرت مؤخرًا أن محطة الفضاء الدولية تعج بالبكتيريا والفطريات التي يمكن أن تسبب الأمراض، وهو الأمر الذي يثير المخاوف حول صحة رواد الفضاء.

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