أطباء ألمانيا يُطالبون بمزيد من الدعم لمواجهة موت القلب

تعتزم الجمعية الألمانية لأطباء القلب، ممارسة المزيد من الضغط على صناع القرار السياسي من أجل مواجهة حالات موت القلب.

وقال رئيس الجمعية هوجو كاتوس، "إن الائتلاف الحاكم في ألمانيا لم يقدم إستراتيجيات للسياسة الصحية لمواجهة مشكلة موت القلب، رغم أن أمراض القلب هي أكثر أسباب الوفاة في ألمانيا".

ورأى كاتوس أن ذلك "ينطوي على علاقة غير متناسبة بين أهمية أمراض القلب للسكان والجهود التي يبذلها رجال السياسة لتقديم مساعدة للشعب بهذا الشأن".

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وعزا الطبيب الألماني هذا التقصير إلى الصور الذهنية لدى الناس عن مرضى القلب والاستهانة بخطورة أمراض القلب ومدتها، وقال إنه من الضروري إلى جانب العقد القومي ضد السرطان اعتماد أجندة قومية ضد موت القلب.

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ذكر كاتوس أن 1.7 مليون شخص في ألمانيا، تلقُّوا العلاج في المستشفيات الألمانية عام 2017، بسبب إصابة القلب، مشيرًا إلى أن أكثر من 270 ألف شخص توفوا عام 2016 بسبب إحدى إصابات القلب، مثل النوبة القلبية أو الذبحة الصدرية أو اضطراب النَظم القلبي أو إصابات صمام القلب أو قصور القلب.

وشدد كاتوس على ضرورة تعزيز دعم البحث العلمي وسرعة تطبيق نتائجه بشكل يخدم علاج المرضى، وخفض الإجراءات الإدارية المطلوبة لتسجيل الدراسات على العقاقير والأجهزة الطبية وإجرائها.

وتأتي تصريحات كاتوس بمناسبة انعقاد المؤتمر السنوي للجمعية الألمانية لمرضى القلب بمدينة مانهايم، والذي ينتظر أن يشارك فيه نحو 8500 شخص من 30 دولة.

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