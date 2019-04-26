5 أمراض شائعة تحرم أصحابها من تناول المشروبات الغازية

تشكّل أمراض السمنة والنقرس والقلب وقرحة المعدة والسكر وحدها، مخاطر عديدة على الصحة العامة لمن يعانون منها، لكنها تتفاقم فى كثير من الحالات، وقد لا يبالى بعض أصحاب هذه الأمراض باتباع أنظمة غذائية صحية تتناسب مع حالاتهم المرضية، ويتناولون ما يشتهون من المشروبات، ومن بينها المشروبات الغازية، رغم أنها تهدّد حياتهم، وتعرّضهم لمخاطر جسيمة.

ويقول الدكتور شريف عزمى رزق الله، استشارى التغذية وعلاج الألم بمعهد ناصر، إن مادة الكولا فى المشروبات الغازية قد تؤدى إلى الإدمان، لذا يقبل على تناول تلك المشروبات الملايين حول العالم، ورغم تسليط الضوء على مخاطرها، إلا أن الإقبال عليها مازال مستمرا من قبل البعض، وللأسف من بينهم المرضى، مشيرا إلى أن المرضى عليهم عدم الاقتراب من المشروبات الغازية، وبخاصة مرضى (القلب، السمنة، النقرس، السكر، قرحة المعدة).

وأضاف: الدراسات أظهرت أن 350 ملي من المشروبات الغازية تحتوي علي 140 سعرة حرارية، وتلك السعرات ليس لها اى فائدة للجسم، وأن الاعتياد على تناولها يؤدى إلى زيادة الوزن بواقع 12 كيلو سنويا، وذلك مع عدم الحرق الجيد لهذه السعرات، مشيرا إلى أن حرق سعرات علبة واحدة يتطلب السير نحو 30 دقيقة تقريبا، موضحا أن المشروبات الغازية تسبب السمنة، وتشكل خطرا على من يعانون منها بالأساس.

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ولفت الدكتور شريف إلى أن الزيادة المفرطة في الوزن تهدد القلب، وذلك بسبب وجود الصوديوم ومادة الكافين فى المشروبات الغازية، موضحا أن الصوديوم يؤدي إلي الاحتفاظ بالسوائل، فيما يعمل الكافين على زيادة ضربات القلب ويؤثر سلبا على ضغط الدم، قائلا: من يتناولون المشروبات الغازية السكرية يوميا، هم الأكثر عرضه للإصابة بالنوبات القلبية مقارنة بغيرهم.

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ونوّه استشارى التغذية إلى أن المشروبات الغازية تحتوى على كميات كبيرة من السكر، وأن السكر الموجود فى كوب ونصف يعادل أكثر من 3 ملاعق كبيرة من السكر العادى، وأن استهلاك هذه الكميات الكبيرة من السكر يؤدي إلى رفع مستويات السكر في الدم، مما يهدد بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما أن تلك المشروبات قد تكون سببا فى الإضرار بغدة البنكرياس، وهو أمر خطير على الصحة العامة، ويهدد غير المصابين بالسكر للإصابة بالمرض، فيما يشكل خطرًا أكبر على المرضى منهم.

وأشار الدكتور شريف إلى أن المشروبات الغازية تجعل المعدة تنتج أحماضًا زائدة، والتى تؤدى بدورها إلى قرحة المعدة، والتى قد تصل مخاطرها إلى نزيف المعدة، وربما تقيؤ الدم، أو خروجه مع البراز، مشيرا إلى أن تناول عبوة واحدة يوميا من المشروبات الغازية، يهدد بالإصابة بالنقرس، وفيها يعانى الجسم من زيادة حمض اليوريك، مما يؤدي إلى انتفاخ والتهاب المفاصل، مؤكدا أن المشروبات الغازية تسبب مشاكل كبيرة تصل إلى حد الإصابة بهذه الأمراض وغيرها، فما بالنا بالمشاكل الأكبر التى تحيط بالمرضى الذين يستمرون فى تناول المشروبات الغازية.

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