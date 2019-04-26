شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة شم النسيم.. كام فائدة يحصل عليها جسمك من تناول بيضة واحدة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناول البيض من الأشياء الأساسية التى نحتفل بها فى أعياد شم النسيم، حيث أن من بين مظاهر الاحتفال بشم النسيم فى تلوين البيض بالألوان الناصعة، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد تناول البيض لصحتك، بحسب ما ذكر موقع "Natural food series ".



بيض شم النسيم

فوائد البيضيحمي من أمراض القلب والأوعية الدموية

البيض أحد أفضل المصادر الغذائية للمعادن، ومنها: السيلينيوم وهو مضاد قوي للالتهابات ويرتبط ببعض حالات أمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة القلبية الناجمة عن نقص في المعادن.

مصدر جيد لمعدن الكولين

الكولين من المعادن الأساسية التى تقوم بعدد من الوظائف منها تحسين وظيفة الأعصاب والعضلات وتحسين التمثيل الغذائي أو الأيض، والبيض هي واحدة من أغنى مصادر الكولين، وتحتوي بيضة متوسطة الحجم على حوالي 100 ملج من الكولين.

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بيض شم النسيم

-الوقاية من التنكس البقعى للعين

الضمور البقعي أو التنكس البقعى من الأمراض الشهيرة التى تحدث مع التقدم فى العمر، ولكن هناك بعض العناصر الغذائية التي يمكن أن تساعد في وقف هذه العملية التنكسية، أو ربما منعها تماما، واثنان من هذه العناصر الغذائية هما اللوتين وزياكسانثين ، وكلاهما موجود بوفرة في صفار البيض.

أفضل مصادر البروتين

البيض أحد أفضل مصادر البروتين، لاحتوائه على الأحماض الأمينية التى تعد اللبنة الأساسية لبناء البروتين.

يساعد فى إنقاص الوزن

يساعد البيض على شعورك بالشبع والامتلاء، وبالتالى يقلل من تناولك للأطعمة، والبيض أيضاً قليل السعرات الحرارية، حيث تحتوى البيضة متوسطة الحجم على 75 سعر حرارى.

تحسين صحة العظام

فيتامين (د) ضروري لصحة العظام والبيض من المصادر الغذائية التى تحتوى على هذا الفيتامين، بجانب أشعة الشمس التى تعد المصدر الأساسى لفيتامين د.