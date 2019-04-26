انت الان تتابع موضوع اعشاب مفيدة لخمول الغدة الدرقية والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

محتويات

تعتبر الغدة الدرقية من أهم الغدد التي توجد في الجسم وقصور الغدة الدرقية هو يكون بعدم إفراز الغدة الدرقية للهرمونات تنظيم الغذاء في جسم الإنسان ويكون هذا بسبب الكثير من العوامل الوراثية أو بسبب وجود نقص شديد في مادة اليود والتي توجد في الجسم، أو الإصابة بالعديد من الألتهابات.

وسوف نقدم لكم اليوم العديد من الوصفات والأعشاب التي تساعد في تنشيط الغدة الدرقية والتخلص تماماً من الخمول المتواجد فيها، وهي من أكثر الأشياء التي يريد معرفتها الكثير من الأشخاص في العديد من الأوقات وهذا ما يتم البحث عنه بشكل دائم ومستمر وهي التي تساعد في التخلص من قصور خمول الغدة الدرقية.

أعشاب لعلاج قصور خمول الغدة الدرقية

الزنجبيل

يتم تناوله عن طريق وضع كمية كافية من الزنجبيل الطازج داخل وعاء كبير وهذا يكون بإضافة القليل من الشاي الأخضر مع ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة ناعماً، وأيضاً معها خليط من العديد من المكونات مع بعضها ويتم تناول هذا الخليط بشكل مباشر وهو يحدث العديد من النتائج المميزة ويساعد في تنشيط الغدة الدرقية الخاملة في الكثير من الأوقات المختلفة بشكل دائم.

القسط الهندي

يتم استعماله من خلال وضع أثنان ملعقة صغيرة من القسط الهندي المطحون ناعماً وهذا يكون داخل وعاء كبير ويتم إضافة لها ملعقة صغيرة من حبة البركة المطحونة جيداً، ومعها أيضاً يتم وضع ملعقة صغيرة من العسل الأبيض السائل ويتم مزج الكثير من المكونات مع بعضها البعض ويتم تناول الخليط وهو الناتج بشكل مباشر ولابد من تكرار هذه الوصفة بشكل دائم فهي تحدث نتائج مذهلة.

الجرجير

يتم استعماله مع عصارة حبة من البصل ويتم استخراج العصير منه وإضافة له القليل من الجرجير مع ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي السائل و تمزج جميع المكونات جيداً وهذا من خلال استعمال ملعقة خشبية ويتم وضع الخليط الناتج منه في وعاء كبير على نار هادئة ثم يتم تركه لمدة لا تقل عن 5 دقائق تقريباً ويتم غليه جيداً.

وأيضاً يتم التخلص من الرغوة التي توجد على وجه ويتم رفع المزيج من على النار، ويتم تركه جانباً وهذا حتى يبرد قليلاً ثم يتم تناول أثنان ملعقة صغيرة منه بشكل يومي وهذا يكون في الصباح عند الأستيقاظ ومرة قبل النوم ومرة في المساء ويكون قبل الدخول إلى النوم، وأيضاً لابد من مراعاة الأحتفاظ بهذا الخليط في الثلاجة أو في مكان بارد وهذا حتى لا يتلف ؟

Advertisements

وهذه الوصفة من أهم الوصفات التي تساعد في التخلص تماماً من الغدة الدرقية وتنشيطها بشكل كبير دائماً، ولابد من استعمال هذه الخلطات بشكل مستمر وحسب الحاجة الخاصة بها وسوف يتم ملاحظة أن الغدة الدرقية نشطت بشكل كبير.

البردقوش

وهو الذي يتم استعماله من خلال وضع كمية كافية من الشاي الأخضر في إناء كبير ويكون هذا على درجة حرارة متوسطة ويتم تركه على النار حتى يغلي جيداً، ويتم إضافة كمية من البردقوش الأخضر ويتم خلطها جيداً، وأيضاً يتم ترك المشروب على النار الهادئة وهذا حتى تمام الغليان ويتم إضافة كمية من البردقوش الأخضر ويتم خلطها جيداً وأيضاً يتم ترك المشروب على النار وهذا يكون لمدة دقيقتين تقريباً وهذا حتى أن يغلي جيداً وحتى لا تفقد الزيوت الطيارة ويتم رفعه تماماً من على النار ويتم أيضاً تناول كوب منه يومياً فهذا الخليط مفيد لنشاط الغدة الدرقية ويساعد في التخلص من خمولها.

السبانخ

من الوصفات المميزة التي يتم الاستفادة منها كثيراً عن طريق طحن كمية كافية من أوراق السبانخ جيداً ويتم إضافة لها 4 ملاعق صغيرة من زيت الزيتون ويتم خلطهم جيداً ووضعهم على منطقة الرقبة ويتم تركها لمدة تتراوح ما بين الربع إلى الثلث ساعة وهذا حتى يجف تماماً ويتم غسله بالماء الفاتر .

وهذه الوصفة ذات نتيجة مميزة ورائعة في تنشيط الغدة الدرقية وهذا ما يتم تقديمه دائماً لتفيد الغدة الدرقية لأنها من أهم الغدد التي تعمل في جسم الإنسان دائماً، وأيضاً هي من الخلطات المميزة التي تساعد بشكل كبير في تنشيط الغدة الدرقية التي توجد في جسم الإنسان دائماً.

بذور الكتان

وهذه البذور يتم استعمالها من خلال طحن كمية مناسبة منها ويتم إضافة القليل من الماء عليها وعجنها جيداً ويتم وضع العجينة على منطقة الحلق ويتم تركها لمدة لا تقل عن نصف ساعة ويتم شطف هذه المنطقة بالماء.

بذور الكتان تستخدم في علاج خمول الغدة الدرقية ويتم استعمال بذور الكتان الوقائية وهي الأكثر منها علاجية عند الأشخاص القابلين بقصور الغدة الدرقية وهي بها الكثير من الفوائد لأنها مليئة بالأوميجا 3 وهو الذي يساعد في تحفيز نشاط الغدة الدرقية.

بذور الشيا أو القصعين

وهي التي تعالج خمول الغدة الدرقية وهذا لأنها تتوفر بداخلها الأحماض الدهنية وهي التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية مثل المغنيسيوم والكالسيوم والألياف والبروتين.