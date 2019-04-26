أسباب انحناء القدم للداخل عند حديثي الولادة

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هو تشوه خلقى في القدم حيث يوجد انحناء متزايد للقدم. هذا يعطي القدم مظهر شكل “C”. هذا الانحراف في مشط القدم أو في مشية القدم هو تشوه يحدث في منتصف القدم. والتشخيص واضح ومباشر وهو في الغالب تشخيص سريري.

السبب الدقيق لمرض المشط المفصلي غير مفهوم تمامًا ، لكنه يُعزى إلى موقف وضغوط داخل الرحم. قد يكون هناك أيضا عنصر وراثي لحدوث التشوه. القدمان الملتوية طبيعية تمامًا خلال الأشهر القليلة الأولى من الحياة. إنها تعكس وضع الطفل الكروي في الرحم أثناء النمو. عادةً ما تكون الساقين منحنيتين (تبقى ركبتيه متباعدتين حتى عندما تكون القدمين والكاحلين معًا).

ستصبح أقدام طفلك أكثر إحكاما مع تقدمه في السن ، خاصة بعد أن يبدأ المشي ويبدأ وزنه في الهبوط على قدميه ، وهو يركل ويحرك ساقيه. و سوف يصحح نفسه تدريجيا. يمكنك مساعدته عن طريق تدليك وتمديد قدمي الطفل: خذ كعب قدم الطفل وتمتد برفق الجزء الأمامي من قدمه في الموضع الصحيح.

طرق علاج انحناء القدمين عند حديثي الولادة

ومع ذلك ، هناك بعض الشروط التي تتطلب تدخل أخصائي جراحة العظام للأطفال. يمكنك معرفة أن الطفل قد يواجه مشكلة إذا كان النصف الأمامي من القدم منحنيًا للغاية ، أو إذا كنت غير قادر على تقويم قدم الطفل عن طريق التمدد أو إذا كان هناك تجعد عميق في المنحنى حيث تنحني قدم الطفل إلى الداخل. يمكن علاج هذه الحالات بتمدد لطيف ، أو صب متسلسل (يحصل الطفل على ممثل جديد كل أسبوعين عندما تبدأ قدمه في التصحيح) أو عملية جراحية ، وتكون النتيجة ناجحة عادة.

تعريف Talipes equinovarus (انحناء القدم)

انحناء القدم هو الاضطراب الخلقي الأكثر شيوعًا في الساقين – يحدث في حوالي واحد من كل 1000 مولود حي. إذا كان الطفل مصابًا بهذا فسيولد معه وسوف تتجه قدمه إلى الداخل وإلى الداخل عند الكاحل. حوالي 50 في المئة من المرضى الذين يعانون من حنف القدمين. إذا كان الطفل مصابًا بالقدم ، فقد يقوم أخصائي تقويم العظام بتحريك القدم إلى الموضع الصحيح ووضع قالب جبس هناك لتثبيته في مكانه. ي

جب أن يبدأ العلاج في وقت مبكر ، عادة بعد الولادة بفترة قصيرة ، لأنه من الأسهل إعادة تشكيل قدم الطفل. سيقوم طبيب الطفل بتمديد وإعادة صياغة القدم كل أسبوع – عادة ما يستغرق الأمر من 5 إلى 10 طواقم لاستكمال العلاج. ، سيضطر الطفل إلى ارتداء دعامة خاصة كل يوم لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا. بعد ذلك ، سيتعين عليه ارتدائه ليلًا وأثناء قيلولة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

هو حالة تظهر فيها العظام في مقدمة القدم تنحني أو تتجه نحو الجسم ، في حين أن الجزء الخلفي من القدم والكاحلين تبدو طبيعية. ستقوم المشكلة بتصحيح نفسها في معظم الأطفال ، ولكن إذا دعت الحاجة إلى العلاج ، فقد تحتاج إلى القيام بتمارين تمدد ، أو سيحتاج الطفل إلى ارتداء أحذية جبيرة أو خاصة تسمى الأحذية ذات الاتجاه المعاكس ، والتي تحمل القدمين في الوضع الصحيح.

هل يجب علي القلق بشأن أقدام طفلي الملتوية ؟

في معظم الحالات ، ستحصل أقدام طفلك الملتوية على تصحيح ذاتي. مع نمو الأطفال ، يقومون بالكثير من الركل في الهواء ، مستلقين على ظهورهم. تساعد هذه الركلات في تصحيح المنحنى في العظم. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تمتد طفيف بواسطتك أيضا في تصحيح قدم ملتوية.

كيف تعرفين أن أقدام طفلك الملتوية يمكن تصحيحها ؟

خذ قدمي الطفل بلطف في راحة يدك. لاحظ كيف يكون الجزء الأمامي من القدمين منحنيًا قليلاً إلى الداخل. تمسك الآن بلطف على الكعب وحاول أن تمد الجزء العلوي من القدمين حتى تبدو القدم مستقيمة مرة أخرى. إذا كنت قادرًا على القيام بذلك بتمديدات بسيطة ولطيفة ، فلا داعي للقلق. فسوف تصحح القدم الملتوية في غضون بضعة أشهر. استمر في التمدد اللطيف بانتظام لمساعدة العظام على تصحيح نفسها. عندما يكون الطفل نائماً ، حاول التأكد من أنه لا يلتف إلى وضعية الجنين مرة أخرى.

متى يجب علي القلق بشأن أقدام طفلي الملتوية ؟

تتسبب القدمان الملتوية بسبب وضع الطفل في الرحم ، وهو يصحح نفسه بشكل عام في الأشهر القليلة المقبلة ، بمساعدة الركل وتمدد رقيقك.

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ومع ذلك ، في بعض الحالات ، يكون تقويس أو ثني القدمين كثيرًا بدرجة لا يمكن حلها بمفردها. احترس من هذه الأعراض الأربعة:

_ أنت غير قادر على تقويم القدم بتمدد بسيط .

_ لا تظهر الأقدام أي علامة على تصحيح نفسها في أول شهرين .

_ الجزء الأمامي من القدمين منحني بزاوية أكبر بكثير من المعتاد .

_ ترى التجاعيد العميقة في باطن القدمين .

في هذه الحالات ، يجب عليك التحدث مع طبيب طفلك ، الذي بدوره يحيل طفلك إلى أخصائي تقويم العظام للأطفال. ما هي اضطرابات الساق الأخرى التي يمكن أن تؤثر على طفلي؟

أنواع انحناءات القدم

هناك أيضًا اضطرابات أخرى يمكن أن تؤثر على الساقين:

_ إذا وُلد طفلك بأصابع قدم تشير إلى الأسفل وإلى الداخل بزاوية ، عندئذٍ لديه ما يُسمى مشوهة القدم (Talipesequinovarus). ليست مؤلمة بالنسبة للطفل ، ولكن قد يعرقل (حنف القدمين ) قدرات المشي لدى طفلك وقد يتسبب في مشاكل صحية إضافية إذا لم تتم معالجته بشكل صحيح. ومع ذلك ، يمكن عادة تصحيح التشوه من خلال قياس مثل القوالب أو العلاج الطبيعي أو الجراحة

_ إذا وُلد طفلك مع انحناء مقدمة القدم إلى الداخل نحو الجسم ، عندئذٍ يعاني من حالة تسمى Metatarsus adductus. ويعتقد أن هذا الشرط ناجم عن وضع غير طبيعي في الرحم. عادةً ما يتم حل هذا الشرط بمفرده ، وفي الحالات التي لا يحدث فيها ، يتم استخدام المشابك والأقواس لتصحيحها .

_ إذا وُلد الطفل مع ثني قدمه للأعلى وللخارج في الكاحل ، فإن الحالة تسمى Calcaneovalgus. تكون العارضة باتجاه مقدمة الساق ، وتحدث بسبب وضع غير عادي للقدم في الرحم. عادة ما يتم تصحيحها من تلقاء نفسها ، مع امتداد لطيف ، ولكن في الحالات الشديدة يمكن استخدام القوالب أو الجراحة .

تحذير هام عند علاج انحناء القدم

من الصعب جدا تصحيح أقدام البالغين. لذا ، إذا لم تكن متأكدًا من مدى تملج أقدام طفلك ، والقلق من أن يصحح نفسه بنفسه ، فعليك بكل الوسائل التحدث إلى طبيب أطفال طفلك واستشارة أخصائي تقويم العظام. هذا سوف يساعد على استبعاد أي اضطراب خطير. وفي حالة وجود اضطراب ، ستتمكن من بدء العلاج على الفور.