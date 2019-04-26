صحتك فى وصفة.. شاى الزنجبيل بالهيل وعصير الرمان لخفض ضغط الدم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفاع ضغط الدم من المشاكل الصحية الشائعة التى تصيب كثير من الناس، ويجب عدم إهمالها لأنها يمكن أن تسبب أمراض القلب، والعلاج بالأدوية هو الأساس لعلاج ارتفاع ضغط الدم، وبجانبه يمكن استخدام العلاج بالأعشاب الطبيعية، من خلال "صحتك فى وصفة" نتعرف على كيفية استخدام شاى الزنجبيل بالحبهان أو الهيل وعصير الرمان لخفض ضغط الدم المرتفع، بحسب ما ذكر موقع " resperate".



ارتفاع-ضغط-الدم

وهناك أشياء يمكننا القيام بها لمساعدة أنفسنا للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم ومنها: التغييرات في نمط الحياة مثل فقدان الوزن والإقلاع عن التدخين وتقليل الكافيين وممارسة الرياضة.



شاى الزنجبيل بالهيل

وصفة شاي الزنجبيل والهيل

فى دراسة أجريت في ديسمبر 2009 في المجلة الهندية للكيمياء الحيوية والفيزياء الحيوية، أعطوا مجموعة من المشاركين 1 ملعقة صغيرة من مسحوق الهيل أو الحبهان يوميا لعدة أسابيع، و أظهرت النتائج انخفاض كبير في ضغط الدم عند مزجها مع الزنجبيل والقرفة، وكلاهما من الأعشاب التى تعمل على تحسين الدورة الدموية وصحة القلب.

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ولإعداد شاى الزنجبيل مع الحبهان، أضف ملعقة من الزنجبيل وملعقة من الحبهان المطحون مع كوب من الماء المغلى وقم بتحليته بالعسل.



عصير الرمان

عصير الرمان لخفض ضغط الدم

الرمان مليء بمثبطات الإنزيمات المحول للأنجيوتنسين الطبيعي والتي تمنع تلك الإنزيمات من إلحاق الضرر بجهاز الدورة الدموية.

يعمل عصير الرمان مثل الأدوية التي يصفها الأطباء لارتفاع ضغط الدم، ولتحسين المذاق يمكنك إضافة عصير الرمان إلى عصير آخر مثل: التوت أو الموز.

وأثبتت الدراسات أن عصير الرمان قادر على خفض ضغط الدم الانقباضي بنسبة تصل إلى 30 %.