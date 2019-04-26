شكرا لقرائتكم خبر عن السوائل والمواظبة على الرضاعة.. نصائح لزيادة إدرار الحليب فى الثدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد الولادة تعاني الكثير من الأمهات ضعف نسبة الحليب في الثدي، وهذا الأمر يتسبب في جعل الكثيرات يلجأن للحليب الصناعي، وخلال هذا التقرير سنقدم بعض النصائح الطبية التي تزيد من إدرار الحليب في ثدي الأم وذلك وفقا لموقع " kellymom".

أشار التقرير، أن الرضاعة الطبيعية من أهم الأشياء التي تقدمها الامهات لأطفالها، حيث إن إعطاءهم الحليب الخاص بالأم يقوي الجهاز المناعي في الجسم، ويحد من الإصابة بالعديد من الأمراض، ومن أفضل النصائح التي يجب علي الأم إتباعها لزيادة نسبة الحليب في الثدي التالي:

-الإكثار من السوائل أهم النصائح التي تقدم للمرضعات، حيث إن حليب الأم هو سائل لزيادة نسبته وتغذيته بشكل صحي يجب علي الأم الإكثار من تناول السوائل والماء، كتناول 2 لتر من الماء ومشروب الحلبة، واليانسون والكراوية، والعصائر الطبيعية، وينصح بتحلية هذه المشروبات بالعسل.

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المواظبة علي الرضاعة تساعد بشكل كبير في زيادة نسبة الحليب بالثدي، ولذا استمرى في الرضاعة دائما لتنشيط الغدد اللبنية وزيادة نسبة إفراز الحليب.

-الاهتمام بنوعية الطعام المتناول من أهم النصائح التي يجب عليكي القيام بها، فينصح بتناول طبق يوميا من السلطة الخضراء، والإكثار من المكسرات التي تلعب دور كبير في ادرار الحليب.

-من أفضل النصائح الابتعاد عن التوتر والقلق والاكتئاب، فسوء الحالة النفسية يتسبب في قلة نسبة الحليب في الثدي، ولذا تجنبي هذا الأمر.