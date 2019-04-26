شكرا لقرائتكم خبر عن من ضمنها خلل الدورة الدموية .. تعرف على أسباب برودة الأطراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل الإصابة ببرودة أطراف الجسم تشير إلى وجود التهاب ما فى الجسم؟.. هذا السؤال سنتعرف على إجابته خلال التقرير التالى، وذلك وفقا لموقع " clevelandclinic".

أكد التقرير، إلى أن نسبة كبيرة من الأشخاص يصابون ببرودة الاطراف وهى تعنى أن أطراف الجسم تعانى بشكل دائم من الشعور بالبرودة، يزداد هذا الأمر أثناء فصل الشتاء ويرجع الأمر لبرودة الطقس، الذى يعد من أهم الأسباب المؤدية للإصابة بهذا الأمر، وهناك العديد من الامراض التى تشير إلى وجود مشكلة ما فى الجسم كالتهاب فى منطقة ما ويترجم الجسم هذا الأمر عن طريق برودة الأطراف.







أشار التقرير، إلي أن حدوث أو الإصابة بضعف عام في الجسم والصحة العامة من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة ببرودة الأطراف، كما أن التعرض لمشاكل أو خلل فى الدورة الدموية أيضا تكون من أهم الأسباب للشعور والإصابة ببرودة الأطراف.

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وأضاف التقرير، إلي أن الأشخاص المصابون بنقص فى نسبة الهيموجلوبين أي المصابون بالأنيميا يشعرون بشكل دائم ببرودة فى الأطراف، وهذا الأمر يقوم بترجمته الجسم كرد فعل وتعبير عن الشيء الناقص لديه، أى النقص فى نسبة الحديد فى الجسم.

وأكد التقرير، علي وجود علاقة قوية بين وجود مشاكل فى الغدة الدرقية والإصابة أو الشعور ببرودة الأطراف، وهذا الأمر يتسبب فى الكثير من المشاكل، حيث أن فرط أو كسل الغدة الدرقية يتسبب فى الشعور ببرودة الأطراف، كما أن حدوث مشاكل صحية فى الغدد الصماء أيضا يتسبب فى هذا الأمر، ولذا عليك توخى الحذر ومعرفة العلة أو المشكلة التى تعانى منها وتسبب الشعور ببرودة الأطراف.

وأقر التقرير، دور مشاكل الهرمونات والشعور ببرودة الأطراف، حيث أنه قبل نزول الدورة الشهرية تعانى الكثير من الفتيات والنساء من مشكلة برودة أطراف الجسم، ولذا عليهم التعرف على الأسباب المؤدية لهذا الأمر وهو الهرمونات.