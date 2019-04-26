رجيم الليفتنغ يخفي التجاعيد ويحرق الدهون

لا يعتبر رجيم الليفتنغ حارقاً للدهون فقط بل إنه يساعد على إعادة النضارة والحيوية إلى الوجه من خلال منع ترهل بشرته وتخليصه من التجاعيد. وهو رجيم سريع وسهل التطبيق.

رجيم الليفتنغ لـ3 أيام



يمكن تطبيق هذا الرجيم بطريقتين، الأولى لمدة 3 أيام فقط والثانية لمدة 28 يوماً.

رجيم الليفتنغ لمدة 3 أيام

الفطور: عجة مصنوعة من بياض 3 بيضات وبيضة واحدة مع الصفار، نصف كوب من بذور الشوفان، نصف كوب من التوت، قطعة من الشمام وكوب إلى اثنين من الماء.

الغداء: 100 إلى 150 غ من سمك السلمون أو التونا، طبق من السلطة الخضراء مع زيت الزيتون وعصير الليمون، حبة كيوي أو شرحة شمام، نصف كوب من التوت وكوب إلى اثنين من الماء.

العشاء: 100 إلى 150 غ من سمك السلمون أو التونا، طبق من السلطة الخضراء مع زيت الزيتون وعصير الليمون، نصف كوب من الخضار المطهوة مثل الهليون والبروكولي والسبانخ، شرحة من الشمام، نصف كوب من التوت وكوب إلى اثنين من الماء.

قبل النوم: يمكن تناول تفاحة، 150 غ من اللبن الزبادي الطبيعي، حفنة من البندق أو اللوز أو الجوز النيّئ.

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رجيم الليفتنغ لمدة 28 يوماً



يمكن اتباع هذا الرجيم لمدة أطول تصل إلى 28 يوماً. وفي هذه الحالة يتم تناول الطعام 3 مرات يومياً مع وجبتين خفيفتين. وتشمل اللائحة: ثمار البحر، لحم الحبش أو الدجاج الخالي من الدهون، كل الخضار باستثناء ذات الجذور مثل البطاطا والجزر والشمندر. التوت وأصناف فواكه أخرى باستنثاء الموز، البرتقال، العنب، البطيخ، المانغا والبابايا التي تسبب ارتفاع مؤشر الجسم الغليسيمي، المكسرات النيئة، البقوليات، زيت الزيتون، منتجات الحليب الخالية من الدسم، الشوفان، الشاي الأخضر، الماء.

وينصح بعدم تناول القهوة، المشروبات الغازية وعصير الفواكه والسكّريات وحبوب الفطور والصلصات ومزيج التغميس.

فوائد رجيم الليفتنغ



يساعد هذا الرجيم على خسارة صحية وتدريجية للوزن ويحد من احتمال الإصابة بأمراض مثل ارتفاع ضغط الدم والقلب والسكّري. كما أنه يحمي الجلد من الترهل والبشرة من التجاعيد خصوصاً أنه يحتوي على نسبة مرتفعة من أحماض الأوميغا 3 ومضادات الأكسدة.

