اضرار فول الصويا عند الإفراط فى تناوله

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استخدم فول الصويا لمئات السنين قديما، لتخفيف أعراض مثل انقاطع الطمث، ولكن العلماء انقسموا فيما بينهم حول مكوناته واستخداماته .

إذا كنت تناول هذا الطعام تقريبًا كل يوم، فيجب على الأرجح معرفة ما إذا كان تناوله آمنًا أم لا، من خلال الدراسات التي أجريت على فول الصويا عرض موقع " eatthis" تقريرا عن فول الصويا لتوضيح هل هو معبأ بالبروتين ، ويساعد على خفض الكولسترول ، ومكافحة أمراض القلب وسرطان الثدي .



فول الصويا

اضرار فول الصويا على صحتك

1 من المحتمل أن تتعرض لمواد مسرطنة

منتجات فول الصويا مصنعة بشكل مفرط في المعالجة، حيث إن 94 % من فول الصويا المذهل تم هندستها وراثيا في الولايات المتحدة ، وفقا لمركز سلامة الأغذية، مما يجعلها المصنع رقم واحد للمحاصيل المعدلة وراثيا في العالم.

تكمن المشكلة هنا في أن جميع أنواع فول الصويا المعدلة وراثيًا تقريبًا مصممة لتكون "جاهزة للتقدير" أي أنها مصممة على تحمل جرعات كبيرة من مبيدات الأعشاب التي تقتل أساسًا أي نباتات غير مرغوب فيها دون قتل نبات فول الصويا نفسه، لذا صنفت إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) العنصر النشط الرئيسي الجليفوسات في فول الصويا على أنه "ربما يسبب السرطان للبشر".

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2- فول الصويا قد يسبب التهاب مزمن

الأبحاث الجديدة تشير إلى أنه عندما يتعلق الأمر بزيادة الوزن ، قد يكون زيت فول الصويا بنفس السوء، يحتوى فول الصويا على أحماض أوميجا 6 الدهنية وهو ما يسبب مشكلة كبيرة لأن أوميجا 6S هي التي تسبب الالتهاب وتخزن الدهون وتزيد من الوزن، لذا يجب الحد من الأطعمة التى يتم قليها في زيت فول الصويا.



مشاكل قد تحدث من فول الصويا

3. اضرار فول الصويا على معادان الحديد والكالسيوم

يحتوى فول الصويا على تركيز عالى من حمض الفيتيك، حيث يرتبط هذا المضاد بالتأثير على المعادن المهمة فى الجسم مثل الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم والزنك ويحد من امتصاصها، وتعد المستويات الكافية من الزنك مهمة بشكل خاص للأشخاص القلقين، حيث أن أوجه القصور شائعة وأظهرت الدراسات ان فول الصويا يمكن أن يسبب لهم القلق والاكتئاب.



اضرار فول الصويا

4. اضرار فول الصويا قد يمنع هضم البروتين

على الرغم من أن فول الصويا ممتلئ بالبروتين الخالي من الدهون ، إلا أنه غني أيضًا بمثبطات مثل التربسين والبروتياز ، وهي إنزيمات تجعل هضم البروتين صعبًا للغاية ، مما يتسبب فى بعض الضيق جنبًا إلى جنب مع نقص امتصاص الأحماض الأمينية إذا تم تناول الصويا بشكل مفرط.