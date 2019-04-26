فوائد قرع العسل على صحة الجسم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرع العسل من الأطعمة المفضلة عند الكثيرون حيث انه يتميز بمذاقه الطيب وطرق اعداده المختلفة، فضلا عن ذلك يحتوى قرع العسل على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجسم وتمده بالنشاط والحيوية.

وحسب ما ذكره موقع curejoy فإن فوائد قرع العسل هى:

فوائد قرع العسل



قرع العسل

1:يعتبر قرع العسل من الأطعمة المنخفضة فى السعرات الحرارية وبذلك فله دور فعال فى إنقاص الوزن والتخلص من الدهون والترهلات.

2:يحتوى قرع العسل على نسبة كبيرة من البيتا كاروتين والفيتامينات الأخرى التى تعمل على زيادة نضارة وجمال البشرة وحمايتها من التجاعيد والشيخوخة.

3:يحد من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية وذلك لاحتوائه على المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات الاخرى التى تحمى الجسم.

4:يحتوى قرع العسل على بعض الخصائص المضادة للالتهاب والتورم.

5: يحتوى على بعض الخصائص والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة العضلات والمفاصل والوقاية من هشاشة العظام.

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6: يحتوى القرع على بعض الألياف والفيتامينات التى تحافظ على صحة القلب وتحميه من الامراض كما أثبتت الدراسات أن البوتاسيوم الموجود فى القرع العسلى يحمى من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

7:يعمل على تعديل المزاج وعلاج الاكتئاب والقلق.



القرع

8:يحتوى قرع العسل على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة العين وحمايتها من الأمراض.

9:يحتوى قرع العسل على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وحمايته من الأمراض والفيروسات والعدوى.

10:أثبتت بعض الدراسات والأبحاث أن قرع العسل قد يساعد على علاج الأرق أثناء النوم كما يساعد على الاسترخاء والنوم بشكل جيد.

11:يساعد على تعزيز الصحة الجنسية عند الرجال وعلاج الضعف الجنسى.

12:تناول قرع العسل يعمل على علاج حصوات المثانة والحفاظ على صحة الكلى .