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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتباس السوائل فى الجسم واحد من المشاكل الصحية التى يتعرض لها الكثيرون قد يكون ذلك نتيجة الحمل واضطراب الهرمونات أو نتيجة سوء التغذية وقد يكون بسبب الاثار الجانبية لبعض الأدوية، وحسب ما ذكره موقع betterhealth فأن أعراض احتباس السوائل فى الجسم هى: أعراض احتباس السوائل فى الجسم أعراض احتباس السوائل فى الجسم

القدمين 1:انتفاخ شديد فى الجسم وتورم بعض الاجزاء المصابة مثل القدمين والكاحلين واليدين. 2:ألم شديد فى اجزاء متفرقة فى الجسم. 3:تصلب المفاصل. 4: زيادة سريعة فى الجسم وتقلبات فى الوزن. 5:زيادة ضربات القلب مع اضطراب فى ضغط الدم. 6:صداع شديد. 7:الغثيان والتقيؤ. 8: مشاكل في الرؤية. ومن أبرز أسباب الاصابة باحتباس السوائل فى الجسم أسباب احتباس السوائل فى الجسم أسباب احتباس السوائل فى الجسم Advertisements

احتباس السوائل 1:الوقوف لفترات طويلة يعمل على تجميع السوائل فى انسجة الساق. 2:قد تعانى بعض النساء الحوامل او اثناء فترة الحيض من احتباس السوائل فى الجسم. 3:نقص التغذية ، مثل نقص البروتين او فيتامين ب ، يؤثر ذلك على صحة الجسم ويسبب احتباس السوائل. 4:الأثار الجانبية لبعض الادوية وخصوصا ادوية الضغط المرتفع والأدوية المضادة للالتهاب. 5:خلل وظائف الكلى والكبد يسبب احتباس السوائل فى الجسم. 6:مرضى السكر اكثر عرضا لاحتباس السوائل فى الجسم. وهناك بعض النصائح لعلاج احتباس السوائل فى الجسم ومنها نصائح لعلاج احتباس السوائل فى الجسم

نصائح لعلاج احتباس السوائل فى الجسم 1:لا بد من اتباع نظام غذائى صحى لإنقاص الوزن. 2:الحد من تناول الاطعمة المالحة. 3:الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية. 4:تجنب الوقوف لفترات طويلة. 5:المتابعة الدورية مع الطبيب المختص منعا لحدوث أى مضاعفات.

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