شكرا لقرائتكم خبر عن علاج حساسية الربيع بالأدوية ومنها مضادات الهيستامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع دخول فصل الربيع، يبدأ موسم الحساسية الموسمية، بسبب انتشار حبوب اللقاح فى الهواء من الأشجار والأعشاب، ويصاب ملايين من الأشخاص حول العالم بحمى القش أو حساسية الربيع، فى هذا التقرير نتعرف على كيفية علاج حساسية الربيع، بحسب ما ذكر موقع "very well health".

ووفقاً لإحصاءات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية(CDC)، فإن أكثر من 8% من البالغين الأمريكيين (20 مليون) و8 % من الأطفال (6 مليون) يعانون من الحساسية الموسمية.



ما علاج حساسية الربيع

اعراض حساسية الربيع

وتشمل أعراض حساسية الربيع ما يلى:

-العطس.

-إحتقان بالأنف.

-سيلان الأنف.

- دموع العين والحكة.

-حكة في الفم أو الحلق.

-صفير.

-السعال.

-صعوبة في التنفس.

-ضيق الصدر.

-قد تزيد الحساسية الموسمية من حدوث أو شدة الأعراض التنفسية لدى البالغين والأطفال المصابين بالربو.

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حساسية الربيع

علاج حساسية الربيع

عادة ما تستخدم الأدوية إما لتخفيف أعراض الحساسية الموسمية أو تخفيف استجابة الجسم لمسببات الحساسية المحمولة جواً مثل: حبوب اللقاح والأتربة، ومن بين الخيارات لعلاج حساسية الربيع ما يلى:

-تعمل مضادات الهيستامين عن طريق الفم عن طريق قمع الهستامين، وهي مادة كيميائية ينتجها الجسم والتي تسبب أعراض الحساسية.

- علاج احتقان الأنف باستخدام منتجات بدون وصفة طبية متوفرة في تركيبات توضع عن طريق الفم والأنف، و توفر علاج لاحتقان الأنف على المدى القصير عن طريق التسبب في تقلص الأوعية الدموية في الأنف.

-تعمل بخاخات الستيرويد الأنفية عن طريق الحد من تورم وإنتاج المخاط في الممرات الأنفية.

-يمكن استخدام قطرات العين لعلاج أعراض حساسية العين فى الربيع.

- بالإضافة إلى الأدوية ، سوف يلجأ الأشخاص غالبًا إلى استخدام وعاء نيتى لغسيل الأنف وفتح الممرات الأنفية المحتقنة.



الوقاية من حساسية الربيع

طرق الوقاية من حساسية الربيع

هناك بعض الاحتياطات التي يمكنك اتخاذها لتقليل التعرض إلى حساسية الربيع:

-لا تخرج إلى الشارع خلال الأيام التى تكثر فيها الرياح المثيرة للأتربة وحبوب اللقاح، ويجب أن تتابع توقعات الطقس من اليوم السابق قبل أن تقرر الخروج للشارع.

-أغلق النوافذ واستخدم مكيف الهواء إذا لزم الأمر.

-أغلق النوافذ عند قيادة السيارة واستخدم مكيف الهواء.

- استخدم المكنسة الكهربائية للتخلص من الأتربة فى المنزل وكذلك شعر الحيوانات الأليفة وغيرها من المواد المثيرة للحساسية.

-الاستحمام قبل النوم، يمكن للجسم والشعر جمع كميات مذهلة من حبوب اللقاح في الهواء الطلق وتأكد أيضًا من غسل أي ملابس كنت ترتديها في أسرع وقت ممكن.

-تجنب تجفيف الملابس في الهواء الطلق، حيث يمكن لحبوب اللقاح أن تستقر بسهولة في الألياف وتسبب أعراضًا عندما ترتدي الثوب في وقت لاحق.