انت الان تتابع موضوع علاج التواء القدم عند المواليد والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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بسبب كون عظام ومفاصل الطفل حديثي الولادة شديدة المرونة ، فإن علاج اعوجاج القدم يبدأ عادةً في الأسبوعين الأول أو الثاني بعد الولادة . والهدف من العلاج تحسين مظهر قدم الطفل وطريقة تحريكها قبل أن يتعلم المشي ، وذلك على أمل الوقاية من الإعاقات التي تحدث مع الأجل الطويل .

خيارات علاج التواء القدم عند المواليد



الاستطالة والتجبير (طريقة بونسيتي)

وهذه أكثر طرق العلاج شيوعًا لعلاج اعوجاج القدم، وفيها يقوم الأطباء ، تحريك قدم الطفل إلى الوضع الصحيح، ثم وضعها في الجبيرة لتثبتها في ذلك الوضع . إعادة وضع وتجبير قدم الطفل مرة أو مرتين كل أسبوع لعدة أشهر . إجراء عملية جراحية صغيرة لإطالة وتر العرقوب (جراحة وتر العرقوب عن طريق الجلد) في نهاية هذه العملية .

وبعد إعادة ضبط شكل القدم، يحتاج الوالدان للحفاظ على النتيجة من خلال فعل إجراء أو أكثر . عمل تمرينات الاستطالة للطفل .

تلبيس الطفل أحذية ودعامات خاصة .

التأكد من استمرار ارتداء الطفل للحذاء ووضع الدعامات، عادةً يكون طوال الوقت لفترة ثلاثة أشهر، وبعد ذلك ليلاً لثلاث سنوات . ولكي تنجح هذه الطريقة، ينبغي وضع الدعامات وفقًا لتوجيهات الطبيب حتى لا تعود القدم إلى وضعها الأصلي. والسبب وراء فشل هذه الطريقة في بعض الأحيان هو عدم استخدام الدعامات بشكل مستمر .

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الاستطالة والتربيط ( الطريقة الفرنسية )

وهذه الطريقة تسمى أيضاً الطريقة الوظيفية أو طريقة العلاج الطبيعي، فالوالدان من خلال التعاون مع اختصاصي العلاج الطبيعي يتوليان . تحريك القدم يوميًا وتثبيتها في وضع مناسب باستخدام الشريط اللاصق . استخدام جهاز لاستمرار تحريك قدم الطفل أثناء نومه . بعد شهرين ، ينبغي تقليل العلاج إلى ثلاث مرات أسبوعياً إلى أن يبلغ الطفل 6 أشهر .

وبمجرد تصحيح الشكل ، ينبغي استمرار ممارسة التدريبات اليومية واستخدام الجبائر الليلية إلى أن يبلغ الطفل سن المشي . وتتطلب هذه الطريقة مزيدًا من الوقت للالتزام بأدائها مقارنة بطريقة بونسيتي، ويجمع بعض مقدمي الرعاية الطبية بين الطريقتين الفرنسية وطريقة بونسيتي .

جراحة اعوجاج القدم



في بعض الحالات، عندما يكون اعوجاج القدم حاداً أو لا يستجيب للعلاجات غير الجراحية، قد يحتاج الأطفال للخضوع لعملية جراحة أكبر، فقد يطيل جرّاح تقويم العظام الأربطة لمساعدة في تسهيل جعل القدم في وضع أفضل . وبعد الجراحة ، يظل الطفل في الجبيرة لنحو شهرين ، وبعد ذلك سيحتاج دعامات لمدة عام أو نحوه للوقاية من عودة اعوجاج القدم .

ومع العلاج أيضًا، قد لا يخضع اعوجاج القدم للتصحيح الكامل ، ولكن في معظم الحالات، يمكن للأطفال الذين يحصلون على العلاج الصحيح مبكرًا النمو وارتداء أحذية عادية ومباشرة حياة طبيعية نشيطة .

كيفية الوقاية من الطفل من الالتواء

يتعذر على الأطباء علاج اعوجاج القدم علاجًا تامًا وهذا لعدم علمهم بالأسباب التي تؤدي إلى حدوثه. ومع ذلك، إذا كانت المرأة حاملاً، ينبغي أن تفعل بعض الأمور التي تقلل من خطورة إصابة الطفل بالعيوب الخلقية، مثل اعوجاج القدم، والتي تتضمن الامتناع عن التدخين أو عن قضاء وقت في البيئات المليئة بالدخان . التوقف عن شرب الكحوليات . تجنب تناول الأدوية دون موافقة الطبيب .