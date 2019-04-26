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لزيادة نشاط الغدة الدرقية لدينا من الضروري زيادة استهلاك الأطعمة الغنية باليود في نظامنا الغذائي، بالإضافة إلى ذلك تناول المشروبات الطبيعية التي تحتوي اليود كذلك وخاصة أن هذه المشروبات الطبيعية ليست لها أي آثار جانبية، ويمكن تناول العديد منها دون الشعور بالإزعاج لأنها حلوة المذاق ونشربها في الكثير من الأوقات وتتوافر في جميع الأماكن والأوقات، ولديها الفوائد الأخرى الكثيرة التي لها علاقة بالعمليات الحيوية في جسم الإنسان والطاقة المبذولة منه.

مشروبات تنشط الغدة الدرقية

المشروبات الغنية باليود

يعد استهلاك اليود ضروري لأولئك الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية، كما يعد نقص اليود أحد الأسباب الرئيسية لمشاكل النمو العقلي عند الأطفال وفقًا للدراسات التي أجرتها منظمة الصحة العالمية وبالتالي استهلاك اليود في المشروبات خيارًا جيدًا، لأنك بينما تحصل على الكميات المناسبة من هذا المعدن، فإنك تفيد جسمك بالكثير من السوائل التي تحتاجها

تأثر اليود على الغدة الدرقية

هل لديك مشاكل في الغدة الدرقية؟ إذا كانت هذه هي حالتك فيجب أن تحيط علماً ببعض المشروبات الغنية باليود، حيث أن اليود معدن لا غنى عنه لأنه مسؤول عن التدخل في إنتاج هرمون الغدة الدرقية، وهو يلعب دورًا رئيسيًا في تطور الجسم أثناء مرحلة النمو.

لماذا ينصح بالمشروبات الغنية باليود ؟

هذه المشروبات الغنية باليود طبيعية وسهلة التحضير ولذيذة، تزيد نشاطك الدرقي وتجعلك تستعد لتخفيف الانزعاج الذي قد يسببه أي خلل.

يمكن أن تسبب العلاجات المعتادة لقصور الغدة الدرقية آثارًا جانبية غير سارة، مع هذه المشروبات كل شيء أكثر طبيعية ونتجنب الكثير من الآلام والأضرار،.

عصير الفراولة

واحدة من أكثر الطرق اللذيذة لدمج اليود في نظامنا الغذائي هي استهلاك عصير الفراولة، كوب من الفراولة يمكن أن يسهم في إمداد أجسامنا بحوالي 13 ميكروجرام من اليود، إنها الفاكهة التي تحتوي على أعلى نسبة من اليود، لأنها حلوة المذاق تعد الفراولة هي خيار جيد لصنع الحلويات، في هذه الحالة نريد أن نوصي بعصير الفراولة الذي يمكن أن يعد على الإفطار أو الغداء أو العشاء.

عصير الفراولة

المكونات

½ كوب من الفراولة (85 جم)

1 كوب من الحليب (250 مل)

مكعبات الثلج.

الطريقة:

قطع الفراولة إلى قطع صغيرة.

امزج جميع المكونات حتى تصبح ناعمة الملمس.

نوصي بتجنب جميع أنواع السكر للحصول على أكثر مشروب طبيعي ممكن.

حليب البقر

يمكن أن يساعدنا حليب البقر في الحصول على الكميات اللازمة من اليود للحفاظ على عمل الغدة الدرقية بشكل صحيح، قد يحتوي كوب واحد من حليب البقر على 55 ميكروجرام من اليود، لا تختلف هذه المستويات إذا اخترنا تلك الأنواع من الحليب قليل الدسم.

عصير التوت البري

التوت البري من أنواع التوت الذي يحتوي على جرعة كبيرة من اليود في تكوينها، استهلاكه عندما نعاني من قصور الغدة الدرقية هي فكرة ممتازة، ويقدر أن 150 مل من عصير التوت البري قد يحتوي على حوالي 400 ميكروجرام من اليود، كما أن هذا المشروب لا يزيد من مستويات اليود فحسب، بل يقلل أيضًا من مستويات الألم.

المكونات

1 كوب من حليب جوز الهند (250 مل)

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1 كوب من عصير التوت البري (250 مل)

مكعبات الثلج

الطريقة:

امزج جميع المكونات حتى تحصل على مزيج متجانس ويشرب على الفور.

اللبن الرائب

يعتبر استهلاك الزبادي السائل أو اللبن الرائب أيضًا وسيلة ممتازة لتلبية متطلباتنا اليومية من اليود، ويكون التأثير أكبر إذا قمت بدمج هذا المشروب مع الفراولة أو العنب البري، ويمكن أن يحتوي كوب واحد من الزبادي السائل على حوالي 90 ميكروجرام من اليود، هذه المستويات تجعلها واحدة من المشروبات الغنية باليود والتي يجب أن تكون في مخزنك.

المكونات

1 لتر من اللبن الطبيعي السائل

2 كوب من الفراولة أو التوت الطبيعي (340 جم)

الطريقة:

خذ أول كوب من الفاكهة وقطعه إلى مكعبات صغيرة.

والثاني وضعه في الخلاط مع الزبادي السائل.

امزج جيدًا حتى يتم إنشاء سائل متجانس واسكبه في حاوية بلاستيكية أو زجاجية بغطاء.

عصير بلاك بيري

التوت لذيذ على غرار الفراولة في كل من القيمة الغذائية ومحتواها من المعادن، في حالة الفراولة التي لا تحبها، فكر في عصير البلاك بيري، قد يحتوي كوب واحد من عصير البلاك بيري على حوالي 20 ميكروجرام من اليود.

عصير المانجو

عصير المانجو ليس من المشروبات الغنية باليود التي نفكر بها عادة، ومع ذلك فهو منشط للغدة الدرقية ممتازة بسبب فيتامين (ه) الذي يحتوي عليه بقدر كبير، كوب واحد من المانجو يوفر 12 ٪ من فيتامين E الذي تحتاجه خلال اليوم الواحد.

المكونات:

1 كوب من مانجو مقطعة مكعبات (165 جم)

2 كوب ماء (500 مل)

1 مكعبات الثلج

الطريقة:

تخلط جميع المكونات ويتم تناولها.

هذا العصير مثالي للترطيب بعد التمرين أو لأيام الصيف الحارة.