ارشادات دواء دايجستيل .. digestyl

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تعتبر مشاكل الجهاز الهضمي من أكثر المشاكل انتشارًا على مستوى العالم ، حيث أصبح الاعتماد على أنظمة غذائية غير صحية وتناول أطعمة غنية بالدهون غير المشبعة وغيرها من الأطعمة ضارة منتشر في جميع أنحاء العالم ، وأيضًا الإفراط في تناول الطعام أو عدم انتظام مواعيد تناول الطعام ، وتناول الطعام بسرعة وأيضًا هناك الكثير من الأسباب أخرى تؤدي لحدوث اضطرابات في الجهاز الهضمي ، وأشهر تلك الاضطرابات عسر الهضم والغازات المعوية .
معلومات كبسولات دايجستيل
ما هو دايجستيل
كبسولات دايجستيل هي أحد الأدوية الشائع استخدمها لعلاج مشكلة عسر الهضم وغازات البطن ، وهي مستخلصة من مجموعة من المكونات الطبيعية ، منها الزنجبيل والبابونج والنعناع والشمر واليانسون ، وهذه المكونات تساهم بشكل كبير في تحسين عملية الهضم والقضاء على الغازات ، وتحسين حركة الأمعاء .
الأعراض الجانبية لدايجستيل
إن دايجستيل مكون من مواد طبيعية ، لذلك فإن آثاره الجانبية قليلة ، ومع ذلك قد يعاني البعض من حساسية ضد أحد مكونات دايجستيل ، وقد تظهر أعراض خفيفة مثل تقلصات المعدة أو الغثيان أو الإسهال ، فإذا لاحظت أي أعراض نتيجة تناول دايجستيل فاتصل بالطبيب على الفور .
ارشادات استخدام دايجستيل
لا توجد جرعة محددة من دايجستيل ، وينصح بتناوله وفقًا لإرشادات الطبيب أو الصيدلي .
يمكن استخدام دايجستيل أثناء الحمل لعلاج مشكلة القيء والغثيان أثناء الحمل وهو آمن .
فوائد الزنجبيل للهضم
يعتبر الزنجبيل من أكثر الأعشاب استخدامًا في جميع أنحاء العالم تقريبًا ، وقد وجد الزنجبيل في المرتبة الثالثة عشر على قائمة المواد المضادة للأكسدة ، كما أنه يحتوي على عدة زيوت متطايرة وهي التي تمنحه نكهته المميزة ، وقد وجد أن تلك المواد لها خوائص مضادة للبكتريا ومضادة للفيروسات وللفطريات والطفيليات .
وقد تم استخدام الزنجبيل لتحسين عملية الهضم ، حيث وجد انه يحتوي على 9 مواد مختلفة تحفز مستقبلات السيروتونين في الأمعاء مما يقلل من التهاب الأمعاء ويعزز امتصاص المواد الغذائية ، ولذلك فإنه مفيد جدصا في تقليل الغاز المعوي ويهديء تشنجات الأمعاء ويسهل حركتها .
يحتوي الزنجبيل على مركب يسمى 6 جينجرول وهذا المركب يمنع إنتاج جزيء النيتروجين شديد التفاعل ، كما أنه يحتوي على نسبة عالبية من البوتاسيوم الذي يساعد في إزالة السموم من الجسم ، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من المنجنيز الذي يحمي بطانة الأوعية الدموية للقلب والمسالك البولية .
كما يعمل الزنجبيل على تحفيز العصارة الهضمية مثل حمض الهيدروكلوريك ولهذا فإن تناول الزنجبيل مع الوجبات الغذائية مفيد لتحسين عملية الهضم .
الآثار الجانبية لتناول الزنجبيل
يوجد بعض الآثار الجانبية القليلة لتناول جرعة عالية من الزنجبيل تزيد عن 5 جرامات كل يوم ، منها :
قد يسبب الطفح الجلدي .
قد يزيد من غازات البطن .
قد يسبب تهيج الفم .
قد يسبب حرقة المعدة .
إذا كنت تعاني من اضطرابات النزيف ، فإن الزنجبيل قد يكون خيارًا أمنًا لك لأنه قد يزيد من النزيف ، لذلك يفضل أن تخبر الطبيب قبل تناول أي أدوية تحتوي على الزنجبيل .
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