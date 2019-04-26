شكرا لقرائتكم خبر عن للرجال.. 6 علامات إذا لاحظتها على جسمك لا تتجاهلها أبدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يتعرض الرجال لعدد من التغيرات أو الاعراض التى يمكن تجاهلها، ولكنها قد تكون مؤشرا على ضرورة زيارة الطبيب المتخصص على وجه السرعة.

ووفقا لتقرير مجلة " menshealth" فإن أبرز التغيرات التى يجب ملاحظتها تشمل :

- ضعف الانتصاب

لا أحد يريد التحدث أو حتى التفكير في خلل الانتصاب ، لكنه قد يكون علامة لمرض أكثر خطورة خاصة إذا كان عمرك بين 45 إلى 50 عامًا ، فقد يشير الضعف الجنسي إلى نقص في تدفق الدم ، مما يشير إلى حدوث اضطرابات في أجزاء أخرى من الجسم أيضًا ، مثل القلب والدماغ، ومن المحتمل إذا تجاهلت علاجها أن تتنبأ بنوبة قلبية أو سكتة دماغية في السنوات العشر القادمة خاصة إذا كنت مدخنا أو لديك تاريخ عائلي لأمراض القلب.



مشكلة في البلع

- وجود مشكلة في البلع

صعوبة البلع (عسر البلع) هي أحد الأعراض التي يجب ألا يتجاهلها الرجال أبدًا، فقد يكون أحد علامات ارتداد الحمض ، وقد يكون أيضًا نذيرًا لحالة حساسية أو ربما سرطان المريء ، حيث يمكن أن يؤدي ارتداد الأحماض المزمنة إلى تغيرات سرطانية في المريء، وقد يساعد علاج الأشخاص على منع سرطان المريء .



تغييرات فى حركة الامعاء

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- تغييرات فى حركة الامعاء

التغييرات في حركات الأمعاء يمكن أن تكون علامة على سرطان القولون، الإسهال أو الإمساك الذي يستمر لأكثر من بضعة أيام والشعور بأنك بحاجة إلى حركة الأمعاء التي لا تشعر بالراحة واحدة هي أيضا علامات التحذير المحتملة لسرطان القولون، لذلك تنصح جمعية السرطان الأمريكية بأن يتم فحص البالغين ابتداءً من سن 45 بدلاً من 50 عامًا.



مشاكل النوم

- مشاكل النوم قد تزيد من مخاطر النوبات القليية

إذا كنت تنام أكثر من اللازم أو أقل من اللازم ، أو تواجه مشكلة في النوم ، أخبر طبيبك على الفور، فقد تكون اضطرابات النوم علامة على الاكتئاب أو توقف التنفس أثناء النوم، وهي حالة تتميز بالشخير العالي واللهث والاختناق أثناء النوم ، و يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية وزيادة الوزن ومرض السكر من النوع 2.

- مشكلة التبول وعلاقتها بسرطان البروستاتا

إذا كنت تعاني دائمًا من مشكلة في التبول ، أو هناك دم في البول أو السائل المنوي ، أو إذا كنت تعاني من ضعف الانتصاب غير المبرر، فقد تكون هذه أعراض سرطان البروستاتا.



سرطان البروستاتا

- وجود نتوء في الخصيتين

بالنسبة للعديد من الرجال ، فإن الورم غير المؤلم في الخصية هو العلامة الأكثر شيوعًا لسرطان الخصية، وقد تشمل الأعراض الشعور بزيادة الوزن في كيس الصفن ، وتورم في الخصية (مع أو بدون ألم) ، أو ألم خفيف في الخصية أو كيس الصفن أو في الفخذ، لا تنتظر وقتها واعرض نفسك على الطبيب.