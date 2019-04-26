شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن الحمى التى تحدث بعد خدش القطط؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في كثير من الأوقات يكون من الآمن غسل مكان خدش القطط وتجاهلها تماما، ولكن في بعض الأحيان الأخرى قد يكون هناك ما يدفع إلى الحصول على الرعاية الطبية.

كشفت دراسة جديدة أجراها مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أنه في حين أن عدد حالات مرض خدش القطط (CSD)، أو حمى خدش القطط فى انخفاض مستمر، فإن عدد الأشخاص الذين يعانون من أعراض أكثر خطورة هو قليل في الارتفاع.



مرض خدش القطط

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ما هو المرض الذى يصيب القطط وأعراضه على المصاب

تصاب القطط بمرض من البراغيث المصابة بجراثيم تسمى "بارتونيلا هينسيل"، هذه البراغيث إما تعضهم أو تندمج برازها في أقدامهم أو في أفواههم، و يمكن للقطط وقتها أن تنشرها على البشر عندما تعض أو تخدش بمخلبها الذى يحتوي على غبار البراغيث المصاب فيه.

تشمل الأعراض عمومًا الحمى وتورم الغدد الليمفاوية بالقرب من الموقع المصاب ، وقد تشمل المشاكل الأكثر خطورة تورم الدماغ والقلب، وغالبًا ما تظهر هذه المضاعفات في الأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي، مثل المصابين بالإيدز.

ولكن كيف يمكنك تتجنب الإصابة، يجب أن تبقى بعيدا عن القطط التى توجد فى بالمناخ الرطب الحار الذي يعشق البراغيث المكوث فيه، باستثناء ذلك، حافظ على القطط داخل بيتك نظيفة واستخدام علاج للقاء على البراغيث، فإذا كانت القطط خالية من البراغيث ، فإنها سوف تكون خالية من الأمراض أيضًا، اغسل يديك جيدًا بالماء والصابون بعد اللعب مع حيوانك الأليف كل مرة.