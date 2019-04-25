حامض الليمون بنك الدم لقَتل خلايا السرطانِ

هذا آخر ما توصل له الطبِ، وهو فعال ضد السرطانِ! الليمون ثمرة عجيبة لقتل خلايا السرطانِ. وهى أقوى 10,000 مرة مِنْ العلاج الكيميائى. يوضح لنا الدكتور وائل صفوت، مستشار الطب العام وأخصائى أمراض الباطنية، والجهاز الهضمى والكبد، أن هناك الآن العديد من المختبرات التى تهتم حاليا بتصنيع منتج مماثل لمكونات الليمون ولكنه صناعى لمواجهة أمراض السرطان.

ويبين دكتور وائل أنه من الآن يجب مساعدة الجميع بإرشادهم إلى منافع عصير الليمون فبالنسبة للطعم فهو مستساغ ومحبب لدى الكثيرين، ولا ينتج عنه التأثيرات الشنيعة للعلاج الكيميائى. ويشير دكتور وائل إلى أنه يمكن تناول الليمون بطرق متعددة مثلها مثل الفاكهه التى يمكن تناول لبها، أو تشرب سائلها، كعصير أو تستخدم هذا السائل فى الأطعمة والمعجنات. وأكد أنها مقرونة بالعديد مِن المزايا، لكن الاهْتِمام الأكثر هو التأثيرُ على الخراجاتِ والأورامِ. وهذه النبتة أثبتَت فعالية للعلاج ضدّ أمراضِ السرطان، وبكُلّ الأنواع. هو مُعتَبَرُ أيضاً مضادا لإصاباتِ الميكروبات والفطرِ الجرثومى، فعّال ضدّ الطفيليات والديدانِ الداخليةِ، ويُنظّمُ ضغطَ الدمّ العالى جداً، وضدّ الكآبةُ، وضد الاِضطرابات العصبية.

ويشير دكتور وائل إلى أن الأبحاث العلمية بعد العديد من الاختبارات منذ السبعينيات واكتشف أن الليمون يُحطّمُ الخلايا الخبيثةَ فى 12 نوعا من السرطان . ويضم ذلك: القولونِ- والصدر- والبروستاتِا- و الرئة- والبنكرياسِ.. وتبين أن مركّباتُ هذه الشجرةِ أفضل 10,000 مرةِ مِنْ أى علاج كيميائى آخر. ويبين دكتور وائل أن الليمون يَبطئ نمو خلايا السرطانِ. وما هو أكثر من مُدهِش أن هذا النوعِ مِنْ العلاجِ بالليمونِ يُحطّمُ خلايا السرطانِ الخبيثةِ فقط، ولا يُؤثّرُ على الخلايا الصحّيةِ.

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