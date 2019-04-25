فوائد بذور الأفوكادو للقضاء علي الميكروبات المعدية

القاهرة - لايف ستايل
نجح فريق من العلماء المكسيك في عزل استخلاص مركبات طبيعية من بذور الأفوكادو لاستخدامها كمادة طبيعية معقمة تضاف للأطعمة والوجبات الجاهزة للسيطرة للحيلولة دون انتشار الأمراض المعدية .
فقد وجد الباحثون أن مستخلص من بذور الأفوكادو يمكن أن تكون فعالة في السيطرة على الميكروبات المسببة لمرض/ الليستيريا/ ، وهو مرض بكتيري منقول عن طريق الأغذية يمكن أن يكون خطيرا جدا بالنسبة للنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي لديهم .
قام الباحثون في / معهد دى مونتيرى للتكنولوجيا/ في المكسيك /، بمقارنة مادة/ أسيتوجنين/ المستخرجة من بذور الأفوكادو الغنية بمضادات الجراثيم ، حيث وجد امتلاك هذه المادة إلى خصائص كيميائية فعالة مضادة للجراثيم تساعد في عدم انتشارها والوقاية من العديد من الأمراض المعدية .
فقد أثبتت التجارب الأولية – التي نشرت في عدد نوفمبر من مجلة / علوم الأغذية/ - فعالية وكفاءة هذه المادة على درجة حرارة 37 درجة مئوية وفى حال التبريد لنحو 4 درجات مئوية ، وهو ما يمكن من إدخالها في العديد من الصناعات الغذائية ، للحيلولة دون تكون الميكروبات المعدية خاصة فيما يتعلق بالوجبات الجاهزة وسابقة التجهيز، عادة ما يتم وضع إضافات صناعية ومعززات للنكهة عند تصنيع المنتجات الغذائية ، وهو ما قد يفتح المجال لدخول الميكروبات مع هذه المكونات الصناعية التي في بعض الأحيان تكون ضارة بصحة الإنسان.
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