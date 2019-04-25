الرعشة الجنسية للمرأة شئ يُرضي كبرياء الرجال

أجرى باحثون أميركيون، استطلاعًا لـ 810 من الرجال، الذين بلغ متوسط أعمارهم 25 عامُا على تجاربهم، وقالوا إن العديد منهم يرى أن الإشباع الجنسي لشريكته هدفًا عليه تحقيقه، ووجدوا أن كلا الجنسين يفترض خطأ أن النشوة الجنسية للمرأة هي دور الرجل، بل إنه هدف مشترك لكلا الطرفين أثناء ممارسة الجنس، ولكن كيف يمكن للرجال والنساء تحقيق النشوة المتبادلة بشكل لا يقطع التناغم بينهما.

ووفقًا للخبراء، فإن بعض الرجال يعتبرون متعة المرأة إنجازًا ذكوريًا عليه إنجازه، جزئيًا لتعزيز الأنا، وتقول النتائج التي نشرت في مجلة أبحاث الجنس، أن الرجال غالبًا ما تسعى إلى التأكيد على ذروة شريك حياتهم، ونتيجة لذلك، قد يرفض البعض ردود الفعل البناءة على التفضيل والتقنية، كما كشف مؤلفي الدراسة سارة تشادويك وساري فان اندرس بسيبوست.

ولأبحاثهم، كان الثنائي، كل من الباحثين النسويين للدراسات الجنسية، 810 رجل يملؤن استطلاعًا لقياس مواقفهم تجاه أدوار الجنسين، كما تم استجوابهم بشأن "استثمارهم في المتعة الجنسية للشريك"، وكيف "شعروا بالراحة في ذهنهم"، وأكد الباحثون للموقع: "بالنسبة لهؤلاء الرجال، هزة الجماع للمرأة تعطيهم شعورًا جيدًا برجولتهم".

وأضاف الباحثون، "هذا يمكن أن يفسر لماذا يشعر البعض أنه عليه أن يجعل المرأة تصل إلى هزة الجماع، ويمكن أن يفسر لماذا بعض اللنساء توهم الرجال أنهن وصلن للنشوة الجنسية, أي لحماية مشاعر الرجال"، مشيرين أيضًا إلى أن كلا الجنسين مخطؤون في افتراض أن هزات الإناث هي مسؤولية الرجال وحدهم، مع اعتقاد كثير من النساء أنه شيء ينبغي أن يُمنح، بدلًا من المساعدة في تحقيقه".

ولسوء الحظ، لم يتضح ما إذا كانت الدراسة نظرت في القضايا الرئيسية مثل علم الأحياء أو علم وظائف الأعضاء، وأوضح الباحثون أنه "يجب أن تجرب المرأة النشوة الجنسية باعتبارها جزءًا رائعًا من الحياة الجنسية"، و"الأفكار الثقافية بشأن الذكورة تدفع العديد من الرجال ليشعروا أنهم بحاجة إلى أن يرتقوا إلى بعض المثل العليا، وهذا لا يساعد على المتعة الجنسية."

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وفي السابق، خلصت دراسة من جامعة ويسترن عام 2014 إلى استنتاج مماثل، وجدت أن غالبية الرجال يروون أنها مسؤوليتهم لجعل المرأة تصل للنشوة الجنسية، وشعروا بالاكتئاب عندما لم يكونوا قادرين على تحقيق ذلك.

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